Vanaf maandag nieuwe acties luchtverkeersleiders: “Het wordt een hete periode” LH TT

22 maart 2019

17u15

Bron: Belga 0 Vanaf maandag zullen er opnieuw acties gevoerd worden door de luchtverkeersleiders bij skeyes, het vroegere Belgocontrol, met vertragingen tot gevolg. Dat meldt vakbondsman Kurt Callaerts (ACV-Transcom). Vandaag en tijdens het weekend komen er geen acties. De directie heeft tijdens een paritair comité vandaag wel een akkoord gesloten met het ACOD, maar het ACV kan zich daar niet in vinden. “Dit is geen goed akkoord en zeker geen vooruitgang voor het personeel”, aldus Callaerts.

“Er zijn zieken en afwezigen genoeg, waardoor bijkomende stakingsacties niet nodig zijn. Voor ACV-Transcom duurt de impasse voort.... Het belooft een hete periode te worden”, klinkt het.

“ACV-Transcom legt zich niet neer bij het zogezegd ‘akkoord’ bij skeyes”, meldt de vakbondsman. “Er werd nota bene een akkoord gevonden met een vakorganisatie die geen aanzegging deed, noch zich erbij aansloot.” Het voorstel tot cooldown of een bemiddelaar werd volgens ACV-Transcom door de directie afgeschoten.



Op een voorstel van de directie om het akkoord nog te verfijnen gaat ACV-Transcom niet in. “Skeyes heeft zijn akkoord en houdt geen rekening met de meerderheid van zijn personeel en personeelsvertegenwoordigers. Dit is dan sociale dialoog waarbij je mag onderhandelen met de handen op de rug”, hekelt Callaerts. “De continuiteit gaat duidelijk voor op veiligheid. De regels loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof worden aangepast naar de onwettelijke interpretatie van skeyes. De onmenselijke uurroosters blijven aanhouden,...”

Akkoord

De directie van skeyes bevestigt dat er een sociaal akkoord gevonden is. Tijdens het paritair comité werd het protocolakkoord verder besproken dat maandag voorgelegd was. Volgens de directie werden in onderling overleg aanpassingen aangebracht aan de oorspronkelijke voorstellen.

De directie benadrukt dat het akkoord een antwoord geeft op de 25 punten die naar voren waren geschoven en dat het structurele oplossingen biedt voor alle werknemers bij skeyes.

Het sociaal akkoord treedt in voege, en de directie heeft alle partners volgende week dinsdag uitgenodigd voor verdere toelichting en bespreking.