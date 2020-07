Vanaf maandag: Mohamed Ouaamari ontdekt Vlaanderen

LW

26 juli 2020

20u00

1



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mohamed Ouaamari (29) is geboren en getogen in Antwerpen en heeft Marokkaanse roots. Normaal ging hij deze zomer op vakantie in Marokko, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Omdat hij nog maar nauwelijks buiten Antwerpen is geweest, maakt hij van de nood een deugd en trekt hij op ontdekkingstocht door Vlaanderen. Hij verkent Flanders Fields, gaat op kamp met de Chiro, bezoekt een abdij, gaat garnaalvissen en ontdekt het wielrennen in de Vlaamse Ardennen. Mohamed zoekt de ‘echte’ Vlaamse identiteit en deelt zijn indrukken.