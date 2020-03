Vanaf maandag minder treinen: “Enige optie om voorspelbare treindienst te behouden” kg

19 maart 2020

15u31

Bron: Belga 0 Vanaf maandag zullen er minder treinen rijden. Spoorwegmaatschapij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel voeren wat zij noemen een “treindienst van nationaal belang” in. Vooral ‘s avonds zullen er veel minder treinen rijden.

De aangepaste dienstverlening werd opgesteld in samenspraak met de regering. Er blijft 75 procent van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren) beschikbaar.

“Dit is de enige optie om een robuuste, stabiele en voorspelbare treindienst te behouden”, zeggen NMBS en Infrabel in een persbericht. Er zijn bij de spoorbedrijven steeds meer zieken (tot 30 procent van de treinbegeleiders in sommige regio’s), waardoor het risico bestond dat ze treinen onverwacht en onaangekondigd zouden moeten schrappen.

Essentiële verplaatsingen

De “treindienst van nationaal belang” is gericht op essentiële verplaatsingen, dus op mensen die de trein moéten nemen. Er zullen bijvoorbeeld één of twee IC-treinen rijden per uur, en twee tot drie L- en S-treinen per uur tijdens de spitsuren. Vanaf 20 uur zal het aanbod heel beperkt zijn.

NMBS en Infrabel beloven dat er genoeg plaats zal zijn op de treinen voor “social distancing”. De voorbije dagen was maar 8 tot 10 procent van de zitjes bezet.

Een overzicht van de maatregelen

• Er rijden één à twee treinen per uur op de IC-lijnen.

• Er rijden twee à drie treinen per uur tijdens de piekuren op de lokale lijnen (L- en S-treinen).

• IC-treinen die ongeveer rond 21 uur uitrijden en L- en S-treinen die ongeveer rond 20 uur uitrijden worden bijna allemaal geschrapt. Reizigers wordt aangeraden om in het bijzonder voor vertrekken na 19 uur de routeplanner te raadplegen.

• Op de meeste lokale lijnen (L- en S-treinen) zal het aanbod sterk worden beperkt tussen 9 uur en 15 uur.