Vanaf maandag mag u de auto nemen om te gaan tennissen, golfen of joggen SVM

02 mei 2020

17u05 35 Vanaf maandag is er in ons land opnieuw meer buitensport mogelijk, onder enkele duidelijke voorwaarden. Tot nu toe mocht enkel wandelen, fietsen, joggen of skeeleren. Vanaf 4 mei zullen ook atletiek, zeilen, golf of tennis weer mogelijk zijn. U zal ook de auto mogen nemen om naar de sportaccommodatie te rijden. “Maar het is niet de bedoeling dat men het volledige land doorkruist”, benadrukt het Crisiscentrum. Een tripje naar de kust om daar te gaan wandelen, blijft dus voor alle duidelijkheid verboden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In balsporten zal er bijvoorbeeld ook geoefend mogen worden op balgevoel en techniek. Competitie blijft echter verboden.

De nodige voorzorgsmaatregelen in verband met afstand en hygiëne moeten natuurlijk wel gerespecteerd blijven. Sporten mag met maximaal twee kameraden die niet onder jouw dak wonen. Dat groepje moet ook altijd hetzelfde blijven. Daarnaast moet het sportmateriaal vóór en na het sporten ontsmet worden.

Dag Tom, excuses voor het late antwoord, we krijgen momenteel veel vragen binnen. Vanaf 4 mei is het toegestaan om je (met de wagen) te verplaatsen voor het uitvoeren van fysieke activiteiten, waaronder joggen en vissen. CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link

Toiletten open

Voorlopig blijven de kleedkamers, douches en kantines gesloten. Toiletten zullen wel open mogen gaan omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen. Verhuur of verkoop van sportmateriaal wordt niet toegestaan.

“Zo wordt stap voor stap wat meer perspectief gegeven voor sportactiviteiten”, vindt minister van Sport Ben Weyts. “We willen met z’n allen sneller vooruit, maar de terechte adviezen van gezondheidsexperten en virologen houden ons nog met de voeten op de grond.”

Dag Wouter, het klopt dat dit bericht onvolledig was. Het is toegestaan om je te verplaatsen voor een fysieke activiteit, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat men hiervoor het volledige land doorkruist. CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link

Intussen wordt verder gewerkt aan een advies voor de Veiligheidsraad. Eventuele nieuwe versoepelingen vanaf 18 mei zullen afhangen van de evolutie van het virus, ons gedrag en de beslissingen van de federale veiligheidsraad.

Lees ook: Prof vindt advies gemeenschapsonderwijs geen goed idee: “Van examen wordt kind slimmer” (+)