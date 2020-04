Vanaf maandag kan iedereen met virussymptomen getest worden SVM

29 april 2020

19u18

Bron: Belga 16 Vanaf maandag 4 mei kunnen ook mensen die niet in een ziekenhuis of woonzorgcentrum verblijven getest worden op Covid-19. Voorwaarde is wel dat ze symptomen van een virale infectie vertonen. Dat is beslist op een interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid.



Vanaf komende week zullen huisartsen en triagecentra testen kunnen afnemen bij patiënten met symptomen van een virale infectie. Tot nog toe kon dat alleen voor zorgpersoneel, maar de testcapaciteit laat toe om dat systeem uit te breiden.

Concreet zullen de huisartsenkringen instaan voor de organisatie. Elke arts die over het nodige afname- en beschermingsmateriaal beschikt, kan een test afnemen bij een patiënt. Is dat niet het geval, dan kunnen artsen patiënten doorverwijzen naar een triagecentrum.



Artsenvakbond BVAS klaagde eerder op de dag nog over een tekort aan beschermingsmiddelen, wissers en reagentia om breed te kunnen testen. Als het systeem positief geëvalueerd wordt, zou tegen 11 mei wel verder opgeschaald kunnen worden naar de maximale capaciteit.

De ministers van Volksgezondheid hebben daarnaast ook officieel beslist om de opstartfase voor de contactopvolging op 4 mei te lanceren. De deelstaten werven ‘contact tracers’ aan, de federale regering legt intussen de laatste hand aan het wettelijk kader dat nodig is om bijvoorbeeld via een app te werken. Emmanuel André, tot voor kort de Franstalige woordvoerder tijdens de dagelijkse persconferenties van het crisiscentrum, zal het comité rond ‘contact tracing’ leiden.

