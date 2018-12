Vanaf Kerstmis wordt het frisser, voor sneeuw moet u naar Oost-Europa of de Alpen SVM

23 december 2018

17u15

Bron: Noodweer Benelux 0 Wie gehoopt had op een witte kerst komt bedrogen uit. Mogelijk is er op de Hoge Venen een verdwaalde sneeuwvlok mogelijk, maar dat is onvoldoende om van een sneeuwlaagje te spreken. Wie sneeuw wil op 25 december zal naar Oost-Europa of de Alpen moeten trekken.

“In de komende dagen ontwikkelt er zich een krachtig hogedrukgebied boven West-Europa en wordt het over het algemeen droger en frisser. Het gebrek aan wind en de lage bewolking zullen wel vaak tot een grijs en ongezond weertype leiden”, aldus Lander Van Tricht van de website NoodweerBenelux.

Geleidelijk kouder

Na een zachte week evolueert het weer de komende dagen naar een frissere variant. Een krachtig hogedrukgebied ontstaat boven de Benelux, waardoor de aangevoerde lucht niet meer rechtstreeks vanaf de Atlantische Oceaan komt. Regenzones worden hierdoor verplicht om naar het noorden op te schuiven. Op maandag levert dat vrij veel zonneschijn op. De wind waait slechts zwak uit het noorden en de maxima schommelen rond 7 à 8 graden.

Lichte vrieskou

Kerstmis begint op de meeste plaatsen koud met lichte vrieskou. Tijdens de kerstnacht blijven de opklaringen namelijk aanwezig en kan het goed afkoelen. Overdag wisselen zon en (lage) wolkenvelden elkaar af bij temperaturen die pieken rond 5 à 6 graden. In de Ardennen blijft het nog wat kouder en zou er ook een winterse bui kunnen vallen. Wie sneeuw op Kerstmis wil, zal zich echter moeten verplaatsen richting de Alpen of richting Oost-Europa.

Nieuwe lading sneeuw voor de Alpen

In de Alpen is het momenteel wel erg zacht met op veel plaatsen regen tot boven de 1.500 meter. Met Kerstmis lijkt het echter helemaal goed te komen. Dan bereikt een nieuwe portie koudere lucht de bergen vanaf het noordoosten en zakt de sneeuwgrens tot onder de 1.000 meter. Op kerstavond valt er vooral in Oostenrijk mogelijk veel sneeuw.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar wisselen opklaringen en langdurig grijze periodes elkaar af. Het blijft relatief fris doordat er weinig wind komt te staan. De aangevoerde lucht is ook erg vochtig, wat ervoor zorgt dat de kans op lage bewolking toeneemt.

“Dat ziet er voor alternatieve energie uiteraard niet goed uit aangezien zowel de zonne- als de windenergie weinig zullen opbrengen. Ook de luchtkwaliteit zal er met deze weerkaarten sterk op achteruit gaan”, besluit Van Tricht.