Vanaf eind 2021 geen rechtstreekse trein meer tussen Brussel en Den Haag AW

01 september 2020

16u06

Bron: Belga 0 De rechtstreekse verbinding tussen Brussel en de Nederlandse stad Den Haag verdwijnt eind 2021. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven aangekondigd. Ze belooft wel dat reizigers ondanks een overstap sneller tussen beide steden zullen kunnen reizen dan nu het geval is.

Momenteel rijdt er vier keer per dag een Benelux-trein tussen Brussel en Den Haag. Maar de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS zal eind volgend jaar meer treinen laten rijden tussen Schiphol en Rotterdam, via Leiden en Den Haag. Daardoor is er op het spoor geen ruimte meer voor de trein tussen Den Haag en Brussel.



Dat betekent dat reizigers die van Den Haag naar Brussel willen gaan of omgekeerd, zullen moeten overstappen in Rotterdam of Breda. Maar, zo benadrukt de staatssecretaris, dat is een sneller alternatief. De totale reistijd zal ondanks de overstap immers korter zijn dan nu.



De vier Benelux-treinen die niet meer rechtstreeks naar Den Haag rijden, zullen extra worden ingezet op de verbinding Brussel-Amsterdam. Op die route zal dan geen twaalf, maar zestien keer per dag een trein rijden.