Vanaf 6 september hinder op E40 Aalter

30 augustus 2018

14u28

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht vanaf donderdag 6 september verkeershinder op de E40 in Aalter. Daar wordt een nieuw afrittencomplex aangelegd.

De aannemer start op 6 september met de afbraak van de tijdelijke weg langs de E40. Vanaf dan verandert de verkeerssituatie en is de kans op verkeershinder groot. Het verkeer op de E40 rijdt vanaf dan in de beide richtingen over twee rijstroken. Ook de oprit richting Gent gaat tijdelijk dicht. De werken duren tot 26 september.