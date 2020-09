Vanaf 5 oktober versterken privébussen De Lijn tijdens de schoolspits HLA

27 september 2020

19u27

Bron: Belga 0 Vanaf maandag 5 oktober krijgen de bussen van De Lijn tijdens de schoolspits versterking van privébussen. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) weten. Sinds de start van het schooljaar kampte De Lijn op veel plaatsen met overvolle bussen op de lijnen van en naar scholen. Maar De Lijn kan zelf geen extra capaciteit vrijmaken.

Eerder was al afgesproken dat er een oplossing gezocht zou worden bij de private autocar- en busbedrijven. Die sector is door de coronacrisis hard geraakt en heeft de nodige capaciteit ter beschikking. Er is al een budget van 12,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de extra bussen, die alvast tot eind december zullen blijven rijden.

Er moesten wel nog een aantal praktische hindernissen worden opgelost voor de privébussen ook effectief konden worden ingezet. Dat is nu gebeurd. De Lijn heeft een aanbestedingsprocedure opgestart en alle private bus- en autocarbedrijven kunnen tot uiterlijk komende dinsdag een offerte indienen. De ritten zullen ten laatste donderdag 1 oktober worden toegewezen en vanaf maandag 5 oktober zullen de extra privébussen ingezet worden.

