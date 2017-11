Vanaf 4 december betaal je opnieuw minder voor een gepersonaliseerde nummerplaat rvl

12u40 0 Yves Masscho Een Gentse brandweerman liet de gepersonaliseerde nummerplaat 'Fireguy' maken. Vanaf 4 december betaal je opnieuw 1.000 euro in plaats van 2.000 euro voor een gepersonaliseerde nummerplaat. De verminderde prijs komt er nadat de prijs voor een gepersonaliseerde plaat in december 2015 werd verdubbeld, van 1.000 naar 2.000 euro. Die beslissing wordt nu dus teruggedraaid.

"Het koninklijk besluit waarbij de prijs voor een gepersonaliseerde nummerplaat op 1.000 euro wordt teruggebracht, wordt vandaag in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt", aldus Minister van Mobiliteit François Bellot.

"In december 2015 werd de prijs voor een gepersonaliseerde kentekenplaat verdubbeld van 1000 naar 2000 euro", zo licht minister Bellot toe. “Sindsdien hebben we een duidelijke terugval van het aantal aanvragen voor dergelijke nummerplaten vastgesteld, hoewel de belangstelling er niet minder op was geworden. Gelet op deze vaststelling en overwegende dat de prijs wellicht één van de hinderpalen vormt voor de aanschaf van een gepersonaliseerde nummerplaat, had ik dan ook voorgesteld om opnieuw de initiële prijs te hanteren."