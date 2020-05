Vanaf 25 mei opnieuw beperkt bezoek mogelijk in gevangenissen: “Gedetineerden gedisciplineerder dan ooit” KVDS

17 mei 2020

06u32

Bron: Belga 34 Vanaf 25 mei zal opnieuw beperkt bezoek mogelijk zijn in de gevangenissen. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een interview met De Zondag.

"De richtlijnen zullen strikt zijn. Eén bezoek per gevangene per week, liefst dezelfde persoon, geen minderjarigen, en uiteraard vanop afstand. Maar ik ben blij dat die mogelijkheid er komt, naast de digitale mogelijkheid die al bestaat, via de computer", aldus Geens.

“Verbazingwekkend goed”

Volgens de minister loopt het in de gevangenissen "verbazingwekkend goed" ondanks de coronacrisis. "Er zijn in het begin twee à drie opstootjes geweest. Dat is alles. Onze gevangenen passen zich goed aan. De maatregelen worden opgevolgd. Ze zijn eigenlijk gedisciplineerder dan ooit. Ze bieden zelfs spontaan aan om mondmaskers te maken. Er zit ook goedheid in veel van die mensen, als ik dat even mag zeggen."





Om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de gevangenen en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden gevangenen vrijgelaten. "We hebben geen mensen vrijgelaten die veroordeeld zijn voor zedendelicten en terreur. Laat dat héél duidelijk zijn. Er is niemand vrijgekomen die langer dan tien jaar veroordeeld is", legt Geens uit.

Wel zijn mensen vrijgelaten die aan de laatste maanden van hun straf bezig waren. Sommige gevangenen krijgen bovendien strafonderbreking en moeten dus nadien de straf uitzitten. Dat is het geval bij mensen die in aanmerking komen voor penitentiair verlof. "En er zitten iets minder mensen in voorlopige hechtenis. Dat zijn geen grote criminelen", zegt Geens.

Lees ook: 400 gedetineerden tijdelijk vrijgelaten (+)

Bekijk ook:

Van Gucht wil gecoördineerde aanpak voor openen grenzen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.