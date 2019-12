Vanaf 2020 pas na zeven jaar werken recht op loopbaancheque HLA

06 december 2019

16u00

Bron: Belga, VDAB 5 Vlaanderen sleutelt aan de voorwaarden voor het aanvragen van loopbaancheques. Vanaf 2020 zal men eerst zeven jaar werkervaring moeten hebben om een cheque aan te vragen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

Werkenden die hun loopbaan een andere richtig willen geven, een betere kijk willen hebben op hun competenties of met twijfel en vragen zitten over hun job kunnen zich door de erkende loopbaancentra laten begeleiden. Ze kunnen zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Voor die loopbaanbegeleidingen kunnen werkenden gebruik maken van de loopbaancheque. Met die cheque betaalt de gebruiker maar een klein deel van de begeleiding, de rest betaalt de overheid.

Van één naar minimum zeven jaar werkervaring

Vanaf januari 2020 veranderen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor loopbaancheques. Werkenden hebben er voor het eerst recht op als ze minstens zeven jaar aan het werk zijn. Nu was dat al na minimum één jaar werkervaring.

Als je een beroep doet op loopbaanbegeleiding kan je twee keer een loopbaancheque gebruiken. De eerste cheque is goed voor vier uur begeleiding, voor de tweede cheque gaat het aantal uur begeleiding van vier naar drie. Na zes jaar heb je opnieuw recht op twee cheques.

Sinds de invoering in 2013 wordt jaar na jaar meer gebruik gemaakt van de loopbaancheques. In 2018 maakten 24.741 personen er gebruik van.

De prijs voor de gebruiker blijft gelijk op 40 euro. De Vlaamse overheid legt zelf 640 euro bij voor de eerste cheque en 470 euro voor de tweede. Voor 2020 is een totaalbudget van 18,2 miljoen euro voorzien.