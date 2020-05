Vanaf 2 juni meer leerlingen terug naar school, in kleuter- lager én secundair onderwijs Pieter Gordts

22 mei 2020

17u21

Bron: De Morgen 0 Als de Nationale Veiligheidsraad er groen licht voor geeft, mogen er meer leerlingen terug naar school. Niet alleen die van het tweede en vierde jaar van het secundair onderwijs. Ook alle kleuters en de rest van het lager onderwijs kunnen aansluiten. De overige leerjaren keren minstens één dag terug naar school, meer indien mogelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat kwam Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overeen met de onderwijskoepels en -netten en de vakbonden. Het staat scholen wel vrij om uit veiligheidsoverwegingen af te wijken van dit nieuwe scenario.

Het kleuteronderwijs wordt dus volledig heropend. De opvang voor kleuters vervalt hierdoor. Bij kleuters geldt social distancing niet langer. Dat ligt in lijn met recente inzichten van virologen. “Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden waaronder Denemarken en Nederland, geeft de GEES aan dat een heropstart van de lessen voor alle min twaalfjarigen weinig impact zal hebben op de epidemie”, klinkt het.

In het lager onderwijs is het de bedoeling om alle leerjaren minstens de helft van de onderwijstijd tot het einde van het schooljaar naar school te halen, met een maximum van vier dagen per week. De scholen kunnen zelf beslissen hoe ze dat invullen. Dit kan bijvoorbeeld ook alternerend per week, halve dagen, volle dagen, ... Hier blijven regels van social distancing wel gelden. Al mogen bubbels uitgebreid worden tot twintig leerlingen áls de klasoppervlakte dat toestaat.

Vanaf 2 juni kunnen de leerlingen van het 2de en 4de jaar in het secundair onderwijs de lessen op school hervatten. Deze leerlingen komen gedurende maximum twee volle dagen of vier halve dagen per week naar school. Voor leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar is het de bedoeling dat ze minstens één dag per week naar school kunnen.

Veiligheid

“Het spreekt voor zich dat de heropstart veilig moet gebeuren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Scholen kunnen voortbouwen op het vele werk dat ze al gedaan hebben om de veiligheid te garanderen. In samenspraak met de GEES en op grond van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten worden enkele voorschriften aangepast. De veiligheidsnormen worden nadrukkelijker bepaald op basis van leeftijd en er komen andere normen voor binnen en buiten. Zo komen we ook tegemoet aan vragen vanuit de scholen om het iets doenbaarder te maken”.

De vergadering was al lang gepland. Een week nadat de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar in het basisonderwijs en de laatstejaars in het secundair onderwijs naar school terugkeerden, volgde vandaag een evaluatie met de hele onderwijswereld.