Vanaf 18 mei opnieuw beperkt bezoek toegelaten in Vlaamse woonzorgcentra Fleur Mees

07 mei 2020

16u34 0 Vanaf 18 mei zal er opnieuw beperkt bezoek toegelaten worden in de Vlaamse woonzorgcentra, mits enkele strenge voorwaarden. Dat hebben Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en de Vlaamse taskforce COVID-19 Zorg beslist. “Dit is alleen mogelijk omdat het de juiste kant uitgaat in de woonzorgcentra.”

Begin april werd alarm geslagen over de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra, maar nu lijkt het de goede kant uit te gaan. De dagelijkse cijfers van Sciensano tonen dit ook aan: in de rusthuizen werden in de laatste 24 uur nog ‘maar’ 43 overlijdens vastgesteld, een groot verschil met de cijfers van een aantal weken geleden. Het was dan ook tijd om na te denken over de volgende fase: bezoek toelaten.

Vanaf 18 mei is er weer bezoek toegelaten in de Vlaamse woonzorgcentra, mits enkele strenge voorwaarden. Zo moet er voldoende beschermingsmateriaal én personeel aanwezig zijn om het bezoek in goede banen te leiden. Per bezoek is er maximaal één bezoeker per bewoner toegestaan en een bezoek kan alleen op afspraak. Logischerwijs mag de bezoeker 14 dagen voor het bezoek géén symptomen hebben gehad die op COVID-19 wijzen. Elk woonzorgcentrum is vrij om zelf een bezoekregeling uit te werken volgens het tempo dat voor hen haalbaar is.

5 procent besmet

Sinds 10 april testten al 8.018 mensen positief in de woonzorgcentra, op een totaal van meer dan 50.000 Belgische besmettingen. Er werden al 4.327 overlijdens geregistreerd in de rusthuizen, maar slechts 841 zijn ook effectief bevestigde gevallen. In Vlaanderen werden ondertussen al 65.239 testen bij personeelsleden en 51.976 bij bewoners uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 2% van het personeel en 5% van de bewoners besmet is met het coronavirus. Tegen begin volgende week zou iedereen getest moeten zijn.

Deze nieuwe bezoekdatum komt er drie weken nadat de Nationale Veiligheidsraad op 15 april had aangekondigd om terug bezoek toe te laten in de woonzorgcentra. Onbegrip alom, omdat de situatie op dat moment allesbehalve onder controle was. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), die toen in snelheid gepakt leek te zijn, kondigde diezelfde avond nog aan dat bezoek niet mogelijk was. “En dat blijft zo - wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie.” Nu lijkt de tijd wél terug rijp om bezoek toe te laten. De Vlaamse woonzorgcentra gingen als eerste, op 11 maart, op slot.