Vanaf 11 mei bezoek mogelijk in revalidatiecentra en psychiatrische verzorgingstehuizen

04 mei 2020

17u28

Bron: Belga 4 Vanaf 11 mei kunnen een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen. Dat meldt de taskforce Zorg vandaag, die daar wel een aantal voorwaarden aan verbindt.

Tot nu toe is de bezoekmogelijkheid in de Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen beperkt tot de ouders van minderjarigen, één begeleider bij noodzakelijke onderzoeken en de naasten van patiënten die stervende zijn.

Voorwaarden

Vanaf 11 mei mag de bezoekersregeling worden uitgebreid, mits een aantal voorwaarden worden nageleefd. Het bezoek moet op afspraak gebeuren en plaatsvinden in een aparte bezoekersruimte. Die moet bereikt kunnen worden zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen, en na afloop moet de ruimte worden gedesinfecteerd.

Per bezoek is ook maar één bezoeker per zorggebruiker toegestaan, tenzij het om een minderjarige gaat. In dat geval mogen beide ouders tegelijk langskomen. De taskforce stelt ook dat er voldoende mensen en beschermingsmiddelen beschikbaar moeten zijn om het bezoek in goede banen te leiden. Ook moet iedereen die het bezoek begeleidt, zowel bezoekers als personeelsleden, een mondmasker dragen.

Tot slot mag de bezoeker in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op Covid-19 wijzen en niet positief getest zijn.

Niet in ziekenhuis

Elke voorziening mag nu met deze voorwaarden aan de slag gaan om een eigen plan op te stellen om "ten vroegste vanaf 11 mei" bezoek te ontvangen, stelt de taskforce.

Voor de residentiële revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden, maar deel uitmaken van een ziekenhuis, geldt de nieuwe regeling niet. Voor hen geldt de bezoekersregeling van de ziekenhuizen.

Eerder had de taskforce al de voorwaarden uitgewerkt om bezoek vanaf vandaag weer mogelijk te maken in de jeugdhulp en bij zorgaanbieders voor personen met een handicap.

