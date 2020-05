Van “zwijgen en zuigen” tot teambuilding in parenclub: arbeidscultuur bij politie ligt onder vuur HR

27 mei 2020

13u50 8 Binnenland Wie bij de politie wil werken, moet tegen een stootje kunnen. Tijdens interventies, maar ook op de werkvloer. “Zwijgen en zuigen zal je doen”, kreeg een Brusselse agente te horen van haar chef. Het was de voorwaarde om haar job als adjunct-chef te behouden. “Seksuele intimidatie maakt deel uit van de politiecultuur”, zeg vakbondsman Marc Duplessis van het ACOD.

Vanavond is op de Franstalige openbare omroep RTBF om 20.15 uur een reportage te bekijken die een beeld schetst van hoe het eraan toe gaat bij de Brusselse politie. “Maar het beperkt zich niet tot Brussel”, zegt Duplessis aan HLN. “Het is een algemeen probleem binnen de politie.”

Volgens Duplessis toont recent onderzoek naar welzijn op het werk aan dat één op vier politieagenten het slachtoffer is van intimidatie. “Niks mis met een pikante mop, maar honderd keer per dag is van het goede te veel”, zegt hij.



Maar het blijft niet bij pikante mopjes. “Er is ook misplaatst gedrag en seksuele intimidatie”, zegt Duplessis. Zo organiseerde de Brusselse inspecteur van het “zwijgen en zuigen”-incident ook een teambuilding in een parenclub. Hij zette dezelfde agente onder druk eraan deel te nemen.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik racistische scheldwoorden hoor

Vers vlees

En op haar eerste werkdag bij de politie kreeg de vrouw te horen: ‘Ah, vers vlees! Ik wed erop dat jij graag neukt.’ De incidenten leidden vier jaar geleden tot een gerechtelijk onderzoek. De inspecteur in kwestie werd veroordeeld voor seksuele intimidatie, maar de politiezone zelf ging in beroep tegen die uitspraak.

De inspecteur is vandaag dan ook nog steeds aan de slag. “Schandalig”, zegt Duplessis. “Men probeert misplaatst gedrag systematisch te minimaliseren. Ik zeg niet dat alle agenten zo zijn, maar de vijf procent ‘rotte appels’ moet eruit.”

Frédéric Dauphin, korpschef van de politiezone Brussel-Noord, weigerde bij RTBF te reageren op het geval van de “zwijgen en zuigen”-inspecteur omdat de gerechtelijke procedures nog lopen. “Maar ongepast gedrag moet altijd worden bestraft”, laat hij weten. De woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord stipt aan dat de korpschef wel anderhalf uur de tijd nam om op andere vragen van de reportagemakers te antwoorden. “Op het specifieke dossier kon hij niet ingaan, omdat het onderzoek nog liep.”

De reportage vanavond stelt niet alleen seksueel ongepast gedrag aan de kaart, maar ook racisme. “Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik racistische scheldwoorden hoor”, hekelt een ervaren inspecteur.

Ik heb ooit doodsbedreigingen gekregen toen ik seksueel misplaatst gedrag aankaartte

Zwijgcultuur

“Maar wie zo’n gedrag aankaart, wordt beschouwd als verklikker”, vervolgt Duplessis. “Ik heb zelf ooit doodsbedreigingen gekregen toen ik seksueel misplaatst gedrag aankaartte.”

Volgens La Libre Belgique, dat de reportage al kon bekijken, gaven veel vrouwelijke agenten die deelnamen aan het onderzoek naar welzijn op het werk er de voorkeur aan anoniem te getuigen, uit angst voor represailles. “Ik ben al 23 jaar in dienst. Seksuele intimidatie en verbaal geweld maken integraal deel uit van de politiecultuur”, schreef een van hen. “En de hiërarchie blijft doof voor klachten.”

