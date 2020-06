Exclusief voor abonnees

Van Wilmès tot Van Ranst: ook zij klonken mee op de Anderhalve Meter Borrel

Redactie

20 juni 2020

06u00

6

Tsjing! Santé! Stipt om 20 uur gisteravond werd erin heel Vlaanderen getoost op de zomer van 2020 met onze Anderhalve Meter Borrel. En óf het smaakte—of het nu een cocktail of een mocktail of een ‘coupeke’ of een cola was: we hieven met graagte dat glas. Ook deze bekende namen.