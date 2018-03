Van werkgevers en advocaten tot immobiliën: beroepsverenigingen reageren (voorzichtig) positief op begroting KVDS

24 maart 2018

15u23

Bron: Belga 0 Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt een snelle invoering van de fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole. De werkgeversorganisatie is tevreden dat de federale regering de begrotingscontrole afrondde zonder bijkomende lasten op het bedrijfsleven.

Het VBO is ook tevreden met "enkele positieve correctieve maatregelen". De organisatie verwijst daarbij naar de lastenverlaging voor e-commerce, een versterking van de douane in het kader van de brexit en een wijziging van de btw-regels bij onroerende verhuur, zodat de btw gerecupereerd kan worden bij verhuur voor professioneel gebruik.

Herstel

"De begroting 'on track' houden is en blijft essentieel. Tegelijkertijd fnuikt de regering niet de aantrekkende economie en blijft ze aandacht hebben om de economische onderbouw van onze economie verder te versterken via enkele gerichte maatregelen. In zo'n kader zullen de bedrijven verder kunnen bijdragen aan het herstel van de economische groei", dixit gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. "Het zou goed zijn dat maatregelen die betrekking hebben op onze fiscaliteit volgende week al op de agenda van de ministerraad gezet worden. Dat biedt snel rechtszekerheid. Ook op het vlak van e-commerce valt er geen tijd meer te verliezen."

De Orde van Vlaamse Balies reageert "waakzaam positief" op de aankondiging dat het fonds voor juridische bijstand 16,5 miljoen euro extra middelen krijgt, wat een correcte vergoeding van pro-Deoadvocaten moet garanderen. "Dit is goed nieuws en dat mag gezegd worden", zegt woordvoerder Hugo Lamon.

pro-Deo

Sinds 1 september 2016 is een nieuw systeem in voege voor de vergoeding van pro-Deoadvocaten. Vroeger waren de vergoedingen gekoppeld aan gevoerde procedures, nu moet er per prestatie worden vergoed. Het is de bedoeling dat een advocaat 75 euro per 'punt' ontvangt, wat met 1 uur werk zou moeten overeenstemmen. De nu aangekondigde verhoging van het fonds juridische bijstand moet toelaten dat pro-Deoadvocaten effectief 75 euro ontvangen per gepresteerd punt. "De minister komt hiermee zijn belofte na, die hij maakte op het ogenblik dat het nieuwe systeem in werking trad", zegt Lamon nog.

De orde blijft wel waakzaam. Lamon: "Er moet natuurlijk gekeken wordt hoe die maatregel concreet zal worden geïmplementeerd. We gaan ervan uit dat die verhoging niet zal moeten dienen om de btw op de pro-Deoprestaties te financieren, want dan komt de verhoging de staat zelf ten goede. En natuurlijk moet het ook duidelijk zijn dat het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand niet volledig zal worden opgebruikt om de beloofde 75 euro te kunnen betalen".

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (UPSI-BVS) is bijzonder opgezet met de aanpassing aan de btw-regels voor de verhuur van opslagruimten die de federale regering goedgekeurd heeft tijdens haar begrotingscontrole. De sector spreekt van een "revolutionaire beslissing die ervoor zal zorgen dat buitenlandse vastgoedinvesteerders sneller de weg naar ons land zullen vinden".

Verhuurders zullen de btw die ze betalen op een nieuw bedrijfspand of een verbouwing ervan kunnen aftrekken, indien ze ervoor opteren de verhuur te onderwerpen aan btw. Dat kan een aanzienlijke besparing opleveren, ook voor de huurders, legt de UPSI-BVS uit in een persbericht. "De hervorming moet een einde maken aan de concurrentiehandicap tegenover de ons omringende landen en zal tot nieuwe investeringen leiden."

Positieve impact

"Dit is een van de belangrijkste btw-hervormingen sinds lang", zegt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van UPSI-BVS. "Naast een boost voor de vastgoedsector en een betere toegankelijkheid van de huurmarkt voor bedrijven, zal dit ook een positieve impact hebben op de kwaliteit van ons vastgoedpatrimonium. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat vastgoedinvesteerders opnieuw meer geneigd zullen zijn om in ons land te investeren. Daardoor kunnen we ok een forse opmars van de reconversie van oude panden verwachten."

Voor Kamerlid Kristof Calvo (Groen) valt in het resultaat van de begrotingscontrole vooral op dat er nog altijd veel onbesliste dossiers op tafel blijven liggen. "2018 en 2019 dreigen twee verloren jaren te worden", aldus Calvo. "Qua begroting zijn het weer technische correcties en eenmalige handigheidjes à volonté. Maar wat opvalt zijn alle onbesliste dossiers: het energiepact, Arco, zware beroepen. We krijgen geen groot lenteakkoord, terwijl enkele grote dossiers smeken om duidelijkheid."

Peulschil

De maatregelen tegen armoede die de regering naar voren schoof, komen voor Calvo neer op een "peulschil". "Het leefloon wordt een beetje opgetrokken, maar daarmee blijft het nog altijd ver onder de armoedegrens. Het optrekken van de uitkeringen was een belofte van deze en vorige regeringen, maar elke keer opnieuw breekt men die belofte". Calvo betreurt ook dat klimaat en energie de "grote blinde vlek" blijven van de regering.