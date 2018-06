Van vrijdag tot maandag extra veel alcoholcontroles HA

07 juni 2018

12u54

Bron: Belga 126 Van vrijdag tot maandag wordt opnieuw een 'Weekend zonder alcohol' georganiseerd. Het hele weekend lang zullen er in heel België alcoholcontroles plaatsvinden op autosnelwegen, gewest- en gemeentewegen.

"Met deze sensibiliseringsactie moedigen we de weggebruikers aan om voor alternatieven te kiezen (ter plaatse overnachten, taxi, openbaar vervoer,...). Of om vooraf een BOB aan te duiden om niet onder invloed van alcohol of andere stoffen achter het stuur plaats te nemen", zegt de federale politie in een persbericht.

"We hopen dat bestuurders zich bewust worden van de echte alternatieven die ze niet alleen dit weekend, maar het hele jaar door kunnen gebruiken. Naast de sensibilisering willen we ook de pakkans voor hardleerse bestuurders verhogen door een geïntegreerde aanpak te volgen en een groot aantal controles over het hele land te organiseren."

Van maandag tot vrijdag

'Weekend zonder alcohol' vindt plaats van vrijdag 8 juni vanaf 18 uur tot maandag 11 juni om 6 uur. Het is een initiatief van de federale wegpolitie, in samenwerking met 122 lokale politiezones, de bevoegde overheden en betrokken partners.

Tijdens de vorige editie van het 'Weekend zonder alcohol' werden 47.921 bestuurders gecontroleerd, van wie 36.866 met een pretest en 11.055 met een ademtest. Van die laatsten waren er 10.153 safe en reden er 902 onder invloed van alcohol (1,88 procent).