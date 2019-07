Van Volcem (Open VLD) roept op om intern gekibbel te stoppen: “Niet met getrokken messen tegenover elkaar staan” kg

22 juli 2019

12u52

Bron: Belga 2 Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) betreurt dat partijgenoten "met getrokken messen" tegenover elkaar staan over het voorzitterschap bij de Vlaamse liberalen. Zij vindt dat de partij de rangen moet sluiten en dat Rutten eerst de regeringsonderhandelingen moet afwerken. "Politiek gaat over de toekomst van mensen. Laten we het daar over hebben. We moeten niet met onszelf bezig zijn", aldus Van Volcem.

Het rommelt al een tijdje bij de Vlaamse liberalen. De slechte score op 26 mei - Open Vld zakte verder weg naar 13 procent - doet mensen in de partij twijfelen aan het gezag van voorzitster Gwendolyn Rutten. "De mirakelvoorzitter van 2014 is haar magie kwijt", zegt een anonieme bron.



Intussen heeft Francesco Vanderjeugd zich al kandidaat gesteld om Rutten op te volgen. Hij dringt zelfs aan op vervroegde verkiezingen. Die verkiezingen zijn gepland voor maart 2020. En afgelopen weekend liet ook West-Vlaams kopstuk Vincent Van Quickenborne verstaan dat er best een nieuwe voorzitter komt. Vervroegde verkiezingen vindt hij geen goed idee, maar hij vindt het wel tijd voor een wissel aan de top. Van Quickenborne overweegt nog of hij zelf kandidaat zal zijn.



En dan was er natuurlijk nog de botsing met de Brusselse afdeling, die vorige week tegen Rutten inging bij de vorming van de nieuwe Brusselse regering.

“Maximaal liberale accenten”

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ziet het allemaal met lede ogen aan. "De getrokken messen van Van Quickenborne vind ik een zeer slechte zaak", zegt ze. Zij vindt dat Rutten eerst de regeringsonderhandelingen moet kunnen leiden en daarbij "maximaal liberale accenten" moet kunnen binnenhalen. Dan moet het regeerakkoord voorgelegd worden aan de achterban en volgen er best meteen nadien ook voorzittersverkiezingen.



"Ik pleit voor een positief verhaal in onze partij met meer menselijkheid en charme, waarbij er bloemen en schouderklopjes worden uitgedeeld in plaats van met getrokken messen tegenover elkaar te staan. Dat vraagt discipline en moed", aldus Van Volcem.

Bekijk ook:

Van Quickenborne: “Nieuwe voorzitter en nieuwe koers nodig”