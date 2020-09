Exclusief voor abonnees

Van voetbal spelen naar gokken is een kleine stap: “Je kan legaal 2.000 euro per maand verspelen”

Yannick Verberckmoes

17 september 2020

18u30

Bron: De Morgen

De stap van voetbal spelen naar geld inzetten op wedstrijden is kleiner dan je denkt. Veel sportclubs zijn zich volgens een nieuwe studie van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) te weinig bewust van de risico’s van gokken. “Het is mogelijk om online tot 2.000 euro per maand legaal te verspelen.”