Van vier vaste vrienden in je bubbel naar tien per week: hoe zit dat juist, en wat zijn de "zes gouden regels"?

03 juni 2020

16u28 74 De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf maandag 8 juni de veelbesproken bubbel-regel van vier vaste vrienden of familieleden fors uit te breiden. In de plaats mag je vanaf volgende week maximaal tien andere mensen zien. Dat mogen er elke week bovendien tien anderen zijn. Premier Sophie Wilm ès (MR) had het op de persconferentie na afloop van de Veiligheidsraad over “zes gouden regels”.



Wilmès maakte meteen duidelijk dat het om een nieuwe richtlijn gaat, die nauwelijks te controleren valt en waarvoor de regering vooral op het gezond verstand van de burgers rekent. Maar over het algemeen evolueert de corona-epidemie zo gunstig, zelfs “beter dan verwacht”, dat een versoepeling van de bubbel-regels voor het sociaal contact versoepeld kunnen worden.

Concreet moet iedereen zich vanaf maandag aan “zes gouden regels” houden:

1. De hygiëneregels blijven overal van toepassing. Veelvuldig de handen wassen blijft nodig, net als de richtlijn geen hand of een kus te geven.

2. Doe activiteiten bij voorkeur buiten, en ventileer de ruimte voldoende als de activiteit toch binnen plaatsvindt.

3. Neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen in de risicogroep, zoals ouderen.

4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft van toepassing, behalve met huisgenoten onder eigen dak, bij kinderen jonger dan 12 jaar en mensen uit je eigen uitgebreide bubbel. Dat laatste is bijvoorbeeld om een etentje of cafébezoek met vrienden mogelijk te maken, aldus de premier. “We vragen de veiligheidsafstand toch zoveel mogelijk te hanteren, voor uw eigen gezondheid. Maar we zijn ook pragmatisch.”

5. Contacten met tien personen per week bovenop je huisgenoten, worden toegelaten op individuele basis, dus niet meer per huishouden. De tien mensen, die deel uitmaken van je ‘uitgebreide bubbel’, mogen wekelijks veranderen. Iedereen mag dus elke week tien andere mensen zien, in een gezin van vier leden gaat het dus om veertig mensen per week. Zo blijft het volgens de premier mogelijk de sociale contacten te beperken om eventueel na te gaan met wie je in nauw contact bent geweest bij een eventuele besmetting.

Toch noemde epidemioloog Pierre Van Damme die versoepeling in VTM NIEUWS “relatief riskant”. “Dit wordt een grijze zone, met enerzijds de nadruk op afstand, wat verstandig en belangrijk is, en anderzijds is er sprake van pragmatisme en dat we af en toe mogen zondigen tegen die afstandsregel als we het niet zien zitten of mensen thuis uitnodigen of op café of restaurant gaan. Dat vind ik heel moeilijk om mee te leven. Je geeft wel verantwoordelijkheid aan mensen - en dat is prima - maar je geeft een dubbele boodschap. (...) Ik denk dat we daar toch meer duidelijkheid verwacht hadden van de politiek.”

6. Bij activiteiten in groep mogen ook maximaal tien personen aanwezig zijn, kinderen inbegrepen. Dat geldt op alle plaatsen: thuis, op restaurant, in het park, enzovoort. Sportactiviteiten waarbij al meerdere personen toegelaten waren, bijvoorbeeld wielertochten in club en met een coach of begeleider waarbij twintig personen aanwezig mogen zijn, vallen hier niet onder.

Vlak voor Moederdag was er al een uitbreiding van de sociale contacten naar vier mensen buiten het eigen huishouden. Dat moesten wel telkens dezelfde mensen zijn, en bovendien moesten zij zich dan ook engageren om enkel de mensen uit die nieuwe ‘bubbel’ te zien.

