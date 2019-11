Van stalking tot moord: Justitie werkt aan instrument om risico’s beter te kunnen inschatten SVM

10 november 2019

13u24

Bron: Belga 0 Justitie werkt aan een instrument dat moet helpen beter in te schatten of ogenschijnlijk kleine feiten het risico in zich dragen te escaleren tot echt partnergeweld of erger. Dat heeft de Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer verklaard in ‘De Zevende Dag’ op Eén.

De discussie over huiselijk geweld was de voorbije week opnieuw aan de orde nadat een vrouw die maandenlang was gestalkt om het leven werd gebracht. Het thema kwam ook aan bod in de Kamer. Daar werd de dringende behandeling goedgekeurd van een wetsvoorstel over de invoering van een zogenaamd stalkingalarm. Dat systeem heeft blijkbaar al zijn vruchten afgeworpen in Spanje.

In ‘De Zevende Dag’ verklaarde De Valkeneer dat het voor de parketten soms bijzonder moeilijk is om in te schatten of eerder lichte feiten -zoals stalking of pesterijen- zware gevolgen kunnen hebben zoals doodslag of moord. Daarom wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument dat zo’n risico kan taxeren en dat "rode lichten" kan doen afgaan indien er gevaar dreigt.

“Middelen nodig”

De Valkeneer is niet gekant tegen het Spaanse systeem, maar waarschuwt dat er nood is aan een brede waaier van instrumenten. Maar daarvoor zijn middelen nodig, zegt De Valkeneer. Hij geeft daarbij ook nog aan dat de seponeringsgraad bij de parketten te hoog ligt.

Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) benadrukte de nood aan een goede afstemming tussen de verschillende systemen.