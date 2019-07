Van ‘spitsbroer’ van De Wever tot eerste vrouwelijke regeringsleider: het parcours van Liesbeth Homans (N-VA) HAA

Bron: Belga 0 Liesbeth Homans heeft bij de koning de eed afgelegd als Vlaams minister-president. De N-VA-politica wordt daarmee de eerste vrouw in die functie. Homans (46) was de voorbije jaren minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie in de Vlaamse regering-Bourgeois.

Liesbeth Homans studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en behaalde nadien een aanvullend diploma internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.



Als geschiedenisstudente leerde Homans Bart De Wever kennen, die toen ook geschiedenis studeerde in Leuven. "Bart had altijd een vriend bij zich voor wie ik een boontje had, en zo heb ik een poosje een relatie gehad met Barts beste vriend", zei Homans daarover in een Humo-interview. "Na een halfjaar is die relatie in alle vriendschap geëindigd, maar en passant had ik Bart beter leren kennen. En Bart is gebleven", klonk het.

Kabinetsmedewerker

Sindsdien hebben De Wever en Homans een ijzersterke vriendschaps- en vertrouwensband opgebouwd.

Homans zette in 2000 haar eerste voorzichtige stappen in de politiek als kabinetsmedewerker van Vlaams minister Johan Sauwens. Toen die moest opstappen (na het incident rond zijn aanwezigheid op een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds) ging ze aan de slag bij Sauwens' opvolger Paul Van Grembergen.



Na de Vlaamse verkiezingen van 2004 - en de grote overwinning van het kartel CD&V-N-VA - werd Homans parlementair medewerker van haar 'spitsbroer' Bart De Wever. Intussen raakte ze ook verkozen in de Antwerpse provincieraad.

Vanaf 2009 ging het behoorlijk snel voor de politica uit Wilrijk. Ze werd snel een factor om rekening mee te houden, zowel binnen als buiten de partij. Bij de regionale verkiezingen stond ze op de tweede plaats na kopman Bart De Wever en raakte ze verkozen voor het Vlaams Parlement. In dat Vlaamse halfrond drukte ze haar stempel op dossiers als Wonen en Energie.

Fractieleider in Senaat

Tussen juli 2010 en eind 2012 zetelde Homans ook als gemeenschapssenator in de Senaat. Daar was ze ook een tijdlang fractieleider, met name tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Die verkiezingen waren voor zowel de N-VA als voor Homans zelf een belangrijk kantelpunt. N-VA raakte overal in Vlaanderen stevig lokaal verankerd en veroverde de Antwerpse burgemeesterssjerp. Homans zelf werd naast OCMW-voorzitter ook 'superschepen' van Sociale Zaken, Wonen, Samenlevingsopbouw, Diversiteit en Inburgering en Loketten.

Bij de verkiezingen van 2014 haalde Homans als Antwerpse lijsttrekker een persoonlijke monsterscore van 163.500 voorkeurstemmen, waarmee ze ook CD&V-kopstuk Kris Peeters het nakijken gaf. Links en rechts werd haar naam genoemd als mogelijk minister-president, maar bij de regeringsonderhandelingen was het 'ancien' Geert Bourgeois die de dans mocht leiden.

Homans werd viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. In die eerste bevoegdheid maakte ze werk van het afslanken van de provincies. De bevoegdheden werden ingeperkt en de provincieraden afgeslankt.

Wat Inburgering betreft, kwam Homans tegenover het bewuste departement te staan. Er moesten 170 banen verdwijnen omwille van de dalende asielinstroom, maar tegelijk bleven er grote wachtrijen bestaan voor de inburgeringscursussen. Volgens Homans zijn die echter grotendeels het gevolg van een verschil in vraag en aanbod, onder meer wat de taal van de cursussen betreft.

Sociale woningen en kinderarmoede

Homans investeerde tijdens de legislatuur meer dan 3 miljard euro in nieuwe sociale woningen, maar dat kon niet verhinderen dat de wachtlijsten aangroeiden. Eind 2017 stonden er 15.000 personen meer op de wachtlijst voor een sociale woning dan bij het begin van de legislatuur.

Haar voornemen van het begin van de legislatuur om de kinderarmoede te halveren, bleeft haar vijf jaar lang achtervolgen. Al snel bleek immers dat de armoede steeg in plaats van af te nemen. De minister noemde de vluchtelingenproblematiek als een van de oorzaken van die stijging.

Dronken optreden

Begin 2016 liet Homans zich opmerken met een dronken optreden op de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. Voorzitter Bart De Wever bleef achter zijn minister staan, maar liet wel weten er met haar over te zullen praten.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd bekend dat Homans een relatie had gehad met het Antwerpse sp.a-kopstuk Tom Meeuws. Dat verklaarde volgens velen de bijzondere heftigheid waarmee Meeuws werd aangepakt door N-VA en burgemeester Bart De Wever. Meeuws moest uiteindelijk het lijsttrekkerschap doorgeven aan Jinnih Beels.

Bij die lokale verkiezingen kreeg Homans het lijstduwerschap op de Antwerpse N-VA-lijst, wat haar 5.538 stemmen, of een elfde plaats van alle Antwerpse kandidaten, opleverde.

Op 26 mei kreeg ze 40.480 stemmen vanop de tweede plaats op de Antwerpse N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. Het lijsttrekkerschap was deze keer voor Bart De Wever zelf, die er zijn kandidatuur als regeringsleider aan koppelde.

Hartklachten

Homans wordt nu, minstens tijdelijk, minister-president. Ze volgt Geert Bourgeois op, die op 26 mei verkozen werd voor het Europees Parlement en vandaag in Straatsburg wordt geïnstalleerd. Homans legde vandaag al de eed af bij koning Filip. Vorige week donderdag nog werd ze met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren mocht ze na een reeks onderzoeken het ziekenhuis weer verlaten.

Homans is gescheiden en moeder van twee zonen.