Van schoonheidsspecialiste tot gevechtssoldaat, Pauline (25) is een van de weinige vrouwelijke militairen in ons land “In de week ben ik een vent, in het weekend een echt meisje”

Militaire Pauline Teirlinck

Slechts 6 procent van alle militairen op missie zijn vrouwen, maar deze week kon u alvast eentje zien patrouilleren in hartje Brussel met een bijzonder verhaal. Gevechtssoldate Pauline Teirlinck (25), van de turnmat over Leopoldsburg naar Mali. “Gelukkig had ik vroeger een strenge turntrainster die me leerde om door te bijten op moeilijke momenten. Dat is nodig want soms voel ik me nog altijd niet helemaal aanvaard in dit mannenwereldje."

Ze studeerde af als schoonheidsspecialiste en verzamelde medailles als acrogymnaste. Nu trekt Pauline met 25 kilogram aan materiaal en als enige vrouwelijke soldaat van haar infanterie-eenheid door Brussel, samen met haar mannelijke collega’s. En daarbij valt ze op. “Mensen zijn inderdaad verbaasd als ze mij plots zien opduiken tussen al die mannen”, lacht Pauline. “Kindjes wijzen me dan wel eens na. “Regarde une femme”, zeggen ze dan schattig. Ik begrijp dat wel. Een patrouillerende soldate komt dan ook amper voor.” Net daarom heeft Defensie een campagne lopen om meer vrouwen aan te trekken, ook als gevechtssoldate. Maar die weg is en blijft moeilijk, geeft Pauline toe. “Ik ben er eigenlijk toevallig ingerold toen ik na m’n studies besefte dat ik niet de hele dag wou stilzitten aan een bureau. De legertesten leken me wel een spannende uitdaging. Maar als ik het zou doen, wilde ik het direct goed doen.” Daarom legde ze op eigen verzoek dezelfde fysieke testen als de mannelijke kandidaten af. “Met succes”, knipoogt ze.

Militaire Pauline Teirlinck (links) met een van onze journalisten (rechts)

Dubbel bewijzen

Na die opmerkelijke prestatie en na haar basisopleiding kreeg Pauline in Leopoldsburg de kans om er via een gespecialiseerde opleiding infanterie-soldate te worden. “Zowel fysiek als mentaal de acht zwaarste weken ooit”, vertelt ze. “56 kandidaten zijn destijds gestart. Ik als enig meisje."

