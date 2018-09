Van Rossem staat morgen terecht voor fiscale fraude, fiscus wacht nog op 20 miljoen euro SVM

27 september 2018

17u17

Bron: Belga 0 Jean-Pierre Van Rossem staat morgen voor de Brusselse correctionele rechtbank terecht voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Volgens het Brusselse parket leidde de e x-beursgoeroe jarenlang een verborgen luxeleven, mogelijk met geld dat hij in Zwitserland verborgen hield en afkomstig was van zijn Moneytron-systeem. Daarvoor werd hij tot 5 jaar cel veroordeeld, bij de fiscus staat nog een openstaande schuld van ruim 20 miljoen euro. Van Rossem zelf ontkent alle tenlasteleggingen.

Het onderzoek naar Jean-Pierre Van Rossem ging in 2010 van start, toen de antiwitwascel verdachte transacties zag op de rekening van Van Rossems toenmalige Russische vriendin. Het ging om cash stortingen van aanzienlijke bedragen, weliswaar opgedeeld in kleine schijven om onder de radar te blijven. Van zodra het geld gestort was, werd het weer als cash in vreemde munt afgehaald. Ook op de rekening van de zoon van de vrouw en op die van Van Rossem zelf waren verdachte stortingen terug te vinden.

Verder onderzoek wees uit dat Van Rossem en zijn partner er een dure levensstijl op nahielden. Zo was er sprake van luxueuze reizen naar Rusland, Egypte, Miami, Venetië en Zurich. Verdacht, vermits de voormalige politicus officieel enkel een klein pensioen genoot.

Sterrenrestaurants en dure wagens

Het koppel had in België een villa gekocht en verfraaid, ging in sterrenrestaurants eten en ook dure wagens vielen in de smaak. Alle facturen werden contant betaald en de speurders vonden ook sms'en waarin het steevast ging over cash geld.

Tijdens hun verhoren gaven Van Rossem en zijn intussen ex-partner allerlei verklaringen voor het geld. Leningen en erfenissen passeerden de revue, maar het parket is ervan overtuigd dat het geld geen legale oorsprong heeft.

Miljarden euro's opgehaald

Er wordt vooral vermoed dat Van Rossem nog geld verborgen hield uit zijn oude Moneytron-systeem. Daarmee had hij in de jaren '80 miljarden euro's opgehaald bij rijke beleggers, die hij riante winsten voorhield. Het geld werd echter versluisd naar Zwitserse rekeningen en belandde in het criminele circuit. Van Rossem kreeg er vijf jaar cel voor, maar het geld zelf werd nooit teruggevonden.

Van Rossem zou ook nog geld toegestopt gekregen hebben van enkele rijke ondernemers die vroeger met hem in zee gingen. Vier jaar geleden zou hij ook nog 80.000 euro verdiend hebben met de verkoop van een waardeloze licentie voor een Russische oliedeal die nooit doorgegaan is. Omwille van dat laatste feit wordt hij nu ook vervolgd voor oplichting.