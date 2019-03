Van rookvrij strand tot GAS-boetes: gemeenten pakken sigarettenpeuk aan ND LPS

01 maart 2019

17u44 0 Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe wil deze zomer rookvrije zones op het strand invoeren, om de ruime afvalberg aan peuken in te perken. In Kortrijk zullen vanaf september dan weer 25 extra GAS-ambtenaren boetes uitdelen aan wie sigarettenpeuken op straat gooit.

Een stuk strand zonder rokers en dus ook vrij van peuken, dat is wat burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe wil nastreven in een proefproject deze zomer. Van 1 juli tot 31 augustus zal de burgemeester experimenteren met bepaalde stroken op het strand waar niet gerookt mag worden. Niet alleen omdat sigarettenpeuken het straatbeeld ontsieren, maar vooral ook omdat ze het milieu sterk vervuilen. “Als je weet dat zo'n 300.000 mensen dagelijks het strand bezoeken in de zomer, en één op de vier volwassenen rookt, dan kom je met een gemiddelde van acht sigaretten per roker per dag aan een berg van 400.000 milieuvervuilende stompjes," aldus Vandenberghe. “Op één jaar tijd kan dat zo oplopen tot 10 miljoen peuken op het strand.”

In winkelstraten, aan bushokjes of op straat beslaan peuken 68% van het zwerfvuil

De helft van de afvalberg

Ook bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bevestigen ze dat sigarettenpeuken voor heel wat afval zorgen. 49% van onze verzamelde stukken zwerfvuil bestaan uit peuken, zo berekende zij bij de meest recente fractietelling uit 2015. “Op sommige plekken loopt dat aandeel op tot 68%, zoals in winkelwandelstraten, aan bushokjes of ook het strand,” weet woordvoerder Jan Verheyen. “Een groot probleem voor het straatbeeld maar vooral ook voor het milieu, als je weet dat het ongeveer 2 à 5 jaar duurt voor een sigarettenpeuk wordt afgebroken. Bovendien breekt zo’n peuk nooit helemaal af. De filter wordt een onderdeel van de befaamde plastic soep, maar ook de andere chemicaliën belanden in onze wateren en bodem en verontreinigen zo het milieu.”

Het voorstel voor rookvrije zones op het strandn Vandenberghe wordt binnenkort voorgelegd aan de aan de gemeenteraad in Bredene en zal na de zomer worden geëvalueerd. De burgemeester stelt ook andere kustburgemeesters voor om met zo’n zone te starten, al kwam daar voorlopig nog geen respons op.

55 euro per peuk

Ook in Kortrijk willen ze peuken op straat strenger bestraffen. Vanaf september worden daar extra GAS-ambtenaren ingezet om peukengooiers op straat te beboeten. Binnen het stadspersoneel worden daarvoor 25 extra mensen speciaal opgeleid. Zij zullen anoniem door de straten struinen en boetes van 55 euro uitdelen aan wie zijn peuk op straat gooit. Het initiatief komt er na een online bevraging bij de Kortrijkzanen, waaruit blijkt dat 70% het een goed idee vindt om aanstokers van sigarettenpeuken op straat te beboeten. Al is Kortrijk niet de eerste stad die boetes uitdeelt aan wie een opgerookte sigaret in de goot mikt. “Officieel valt het gooien van peuken en kauwgom op straat onder het onderdeel ‘zwerfvuil’ in het GAS-reglement,” legt Nathalie Debast van Vlaamse Steden en Gemeenten uit. “Er is dus in quasi elke stad of gemeente een kader om mensen hiervoor te bestraffen. Al gebeurt dat in de praktijk lang nog niet overal. Wel werden onder meer in Antwerpen, Elsene, Ternat, Lier en Gent effectief al GAS-boetes uitgedeeld aan wie sigarettenpeuken op straat gooit.” Zo werden in Antwerpen vorig jaar 137 GAS-boetes uitgeschreven voor papiertjes, sigarettenpeuken of kauwgom op straat, naast de 51 gewone PV's voor dezelfde overtreding.