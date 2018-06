Van Rompuy heeft het gehad met N-VA: "Deze regering kan niet meer besturen" TT

10 juni 2018

09u34

Bron: De Zondag 0 Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) haalt in De Zondag zwaar uit naar coalitiepartner N-VA. "Het doel van Bart De Wever is CD&V verzwakken", zegt hij. "Voor hem telt alleen de perceptie. Je kan geen onderwerp bedenken of hij valt ons aan." Voor Van Rompuy valt er dan ook niet veel meer te verwachten van de regering-Michel: "Ik verwacht nog weinig. N-VA creëert nu eenmaal een gigantisch wantrouwen tussen de coalitiepartners."

De Wever zei zelf enkele weken geleden ook dat 'de dash' uit de federale regering is. Van Rompuy lijkt het daar in elk geval mee eens, al legt hij de oorzaak duidelijk bij N-VA zelf. "Zo kan je niet meer besturen. Ik heb veel regeringen meegemaakt, maar dit..."

Het is niet de eerste keer dat Van Rompuy uithaalt naar N-VA. Hij hekelt de partij geregeld op zijn blog. Maar het gedrag van de coalitiepartner zit de voorzitter van de Kamercommissie Financiën dan ook hoog. "Zelfs over statiegeld op plastic moet hij zijn mening geven om Joke Schauvliege (CD&V) te beschadigen. Wij hanteren over integratie steeds hetzelfde discours van rechten en plichten. Maar we worden door De Wever in de hoek geduwd van naïeve opengrenzenmensen. Opnieuw: dat is perceptie. Ik maak mij daar grote zorgen over."

Van Rompuy wil N-VA dan ook "ontmaskeren". "Theo Francken lijkt wel een Pim Fortuyn op zoek naar het applaus van de mensen, ten koste van hulpeloze vluchtelingen. Ik heb het volste recht die strategie te ontmaskeren."

Van Rompuy stopt volgend jaar, wanneer hij 70 wordt, met politiek. "Mijn beslissing ligt vast. Ik ga zelfs niet meer op een lijst staan."