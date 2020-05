Van Ranst ziet vooral gevaar in vorige versoepeling: “Niet zozeer de stap van maandag, maar wel de vorige stap geeft het virus meer kans” ADN

13 mei 2020

20u26

Bron: VTM NIEUWS 74 Viroloog Marc Van Ranst ziet vooral in de tweede versoepelingsfase van de coronamaatregelen in ons land een gevaar; de fase waarin alle winkels zijn opengegaan en ‘de regel van 4' is beginnen gelden voor sociaal contact. Dat heeft hij woensdagavond laten verstaan in de studio van VTM Nieuws. De versoepelingen die vanaf maandag ingaan , zouden goed moeten lukken, denkt hij. En wat met de opvallende waarschuwing die woensdag plots weerklonk over een toiletbezoek?



Virologen waarschuwen nu dat ook het toilet een broeihaard voor het nieuwe coronavirus kan zijn. Het is immers aangetoond dat het virus in beperkte mate in uitwerpselen kan uitgescheiden worden. Daarom is het “belangrijk om het deksel van het toilet naar beneden te laten tijdens het doorspoelen”, zo luidde het advies van viroloog Steven Van Gucht woensdagochtend tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

“Zeker niet de grote route”

Moeten we nu bang zijn als we buitenshuis, op het werk bijvoorbeeld, naar het toilet gaan? “Wat moet, moet. Bang zijn gaat daar niet helpen”, reageert viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. Hij beklemtoont dat het toilet zeker niet de grote route is waarmee het virus wordt verspreid.



En dan zijn er nog de airco’s waar nu ook plots over gesproken wordt. Kunnen zij gemakkelijk het virus verspreiden? “Er zijn een aantal recente papers die die mogelijkheid bespreken, maar dat is nog niet bewezen”, aldus Van Ranst. “Het kan ook één van de kleinere manieren zijn waarop het virus wordt overgedragen.”

Het is wel belangrijk om goed te ventileren. De belangrijkste plaatsen waar besmetting plaatsvindt, zijn plaatsen waar we binnen zitten in een afgesloten ruimte en waar een slechte luchtcirculatie is. “Trouwens, bij elke epidemie is het belangrijk gebleken om het venster open te zetten”, voegt de viroloog toe. “Bij bijvoorbeeld de Spaanse Griep zijn we begonnen met de ramen open te zetten in slaapkamers. Daarvoor deed men dat niet. En dat is altijd goed.”

Wat men moet doen, is risico verminderen. Risico helemaal uitsluiten, dat is niet mogelijk in dit leven

Mondmasker bij de schoonheidsspecialiste

Van Ranst reageert ook op de versoepelde maatregelen die zullen gelden vanaf 18 mei. Onder meer markten, musea en dierentuinen mogen dan weer open. Ook schoonheidsspecialisten kunnen vanaf maandag terug aan de slag.

Naar de schoonheidsspecialist met een mondmasker, hoe doe je dat? “Ik heb geen idee”, geeft de viroloog toe. “We moeten ook daar in ieder geval ons gezond verstand proberen te gebruiken. Als het echt niet kan om als klant je mondmasker op te houden, dan gaat het niet. Op de andere momenten zet je het op. Ik denk dat het daar bij de kappers wel wat beter zal gaan, behalve als ze rond je oren aan het knippen zijn.” Van Ranst benadrukt dat de gezondheidsspecialisten en kappers altijd verplicht een mondmasker zullen moeten dragen tijdens hun werk. “Wat men moet doen, is risico verminderen. Risico helemaal uitsluiten, dat is niet mogelijk in dit leven”, besluit hij.

Markten en musea

Wat de markten betreft, daar is het volgens Van Ranst belangrijk dat de lokale burgemeesters alles in het werk stellen dat het geheel “beheersbaar” blijft.

Voor de musea ziet hij weinig problemen. “De musea hebben altijd hoog op de agenda gestaan, omdat we daar de zekerheid hadden dat voorzichtigheid ingebakken zit in het systeem waarin de mensen daar werken. Zij hebben een circulatieplan, zij hebben reserveringen – velen toch – en ze houden al altijd goed een oogje in het zeil. Nu is dat niet alleen op de kunstwerken, maar ook of de afstanden op een redelijke manier bewaard blijven. Dat het daar goed zou kunnen lopen, daar was iedereen van overtuigd.”

Nu wordt het afwachten en de cijfers heel nauwkeurig opvolgen en hopen dat het allemaal de goede richting uitgaat

De viroloog is voorzichtig positief dat het met deze nieuwe versoepeling wel goed zal komen. Vooral in de vorige stap ziet hij een gevaar.

“We hebben nu een aantal stappen gezet, drie eigenlijk, waarvan we nu pas het effect van de eerste stap gaan beginnen zien”, legt hij uit. “We gaan nog moeten wachten op het effect van de tweede en pas vanaf maandag - en daar dan twee weken bij -, van de derde. Nu wordt het afwachten en de cijfers heel nauwkeurig opvolgen en hopen dat het allemaal de goede richting uitgaat. Maar we geven natuurlijk dat virus nu meer kans. Niet zozeer met de stap van maandag, niet zozeer met de eerste. Maar die tweede – alle winkels tegelijkertijd open en de regel van vier – dat geeft het virus meer kans.”



