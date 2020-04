Van Ranst zet licht op groen voor paasklokken: “De paashaas heeft een essentieel beroep” SVM

09 april 2020

11u04 0 Nu Pasen voor de deur staat, dient zich een prangende vraag aan: mag de paashaas in coronatijden wel het hele land doorkruisen om eitjes in de tuin te verstoppen? Geen probleem, verzekert viroloog Marc Van Ranst. “We hebben ons daar een hele tijd over gebogen, maar ons oordeel was unaniem: het gaat om een essentieel beroep. De politiediensten zijn op de hoogte gebracht, dus hij zal niet gestoord worden tijdens zijn werk.”



Ook de reis uit het verre zuiden vormt geen probleem. “De KU Leuven onderhoudt heel goede banden met Rome. Er is verzekerd dat de klokken kunnen vertrekken uit Italië. Ze gaan over de Middellandse Zee richting Frankrijk vliegen, zodat het noorden van Italië omzeild wordt.”

Door de coronacrisis zijn echter wel productieproblemen met de chocolade ontstaan. “Daardoor mogen ze enkel bij de ouders leveren. Bij de grootouders zal het dit jaar niet lukken.”

Voor de kust wordt wel een oogje dichtgeknepen. “Er is lang over gesproken met minister Pieter De Crem (CD&V) en de gouverneur van West-Vlaanderen, maar de paashaas mag dus ook daar langskomen. Hij begrijpt dat er maatregelen van kracht zijn en zal dus niet op een bankje gaan zitten om even uit te rusten.”

