Van Ranst: “Zeker nog een jaar vooraleer we helemaal normaal zullen kunnen leven” Sven Van Malderen

25 maart 2020

21u55

Marc Van Ranst heeft in 'De Afspraak' een weinig hoopgevend maar wel realistisch toekomstbeeld geschept. Festivals als Rock Werchter en Tomorrowland kunnen in principe nu al met zekerheid geschrapt worden.

“Tegen die periode zullen heel wat maatregelen teruggeschroefd kunnen worden. We gaan daar kunnen beginnen over praten van zodra de piek van de epidemie achter de rug is. Maatregelen zullen in schijfjes genomen worden om te de-escaleren. Grote massamanifestaties zullen natuurlijk helemaal op het einde van die reeks zitten.”

“Neem nu Tomorrowland: tegen dan zal de grootste problematiek in ons land hopelijk voorbij zijn. Maar mensen ontvangen van over de hele wereld... Dat is niet eens bijzonder onwaarschijnlijk, dat is gewoon onmogelijk.”

“Wachten op het vaccin”

“Het zal september of oktober worden vooraleer de meeste maatregelen opgeheven zullen kunnen worden”, gaat Van Ranst verder. “Om echt helemaal normaal te kunnen leven, zullen we moeten wachten tot het vaccin er is. Dat is dus nog zeker een jaar.”

“Deze epidemie zal voorbijgaan, maar dan gaan we geheid een volgende golf krijgen. Die zullen we ook moeten overleven zonder vaccin. Iedereen zal meer voorbereid zijn, om te testen bijvoorbeeld. Maar wat we nu meemaken, zullen we waarschijnlijk nog een paar keer moeten herhalen.”

“VS wordt grote ramp”

Voor de Verenigde Staten ziet Van Ranst het bijzonder somber in. In New York is sprake van een tekort van zeker 60.000 ziekenhuisbedden, maar president Donald Trump liet wel al uitschijnen dat hij delen van zijn land tegen Pasen weer operationeel wil hebben. “Dat is compleet ondenkbaar. Onwaarschijnlijk ook dat hij geflankeerd wordt door wetenschappers. Anthony Fauci is op hiv-gebied een heel grote mijnheer. Maar als ik achter Trump zou staan, zou ik zijn micro afnemen. Hij moet één keer het signaal geven dat zo iemand niet aan het hoofd van een land hoort te staan. Ik zou nooit achter deze president kunnen staan.”

“Als je de snelheid bekijkt van de curve in New York en je weet dat een heel groot deel van die mensen niet eens in het ziekenhuis zal binnen raken... Dan wordt dat een heel grote ramp. Ze hebben ginder niet eens een ziekteverzekering. Dit zal ervoor zorgen dat gezondheidszorg het thema wordt van de verkiezingen en dan zit Trump in slechte papieren.”

Van Ranst vindt tot slot ook dat sommige groepen -zoals de jongeren- nog niet voldoende bereikt worden. “Die communicatie mag soms ook wat afschrikwekkend zijn. Enkele jongeren die nu op intensieve zorgen liggen en kunstmatig beademd worden, waren bijvoorbeeld betrokken bij de lockdownparty’s. Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen dood.”

