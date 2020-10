Van Ranst: “Zakken de cijfers binnen tien tot twaalf dagen niet, dan rest ons enkel nog een lockdown” Luc Beernaert

08 oktober 2020

14u23 886 Kersvers premier Alexander De Croo (Open Vld) garandeerde bij zijn aanstelling dat ons land geen lockdown meer zal afkondigen zoals in maart is gebeurd. Maar viroloog Marc Van Ranst (KULeuven) denkt daar anders over. “Indien de cijfers van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames binnen tien tot twaalf dagen niet beginnen te dalen, is er maar één mogelijkheid meer: een lockdown”, stelt Van Ranst.

De viroloog voor wie iedereen, zowel voor- als tegenstanders van strengere maatregelen, de oren spitst, deed deze uitspraak in het kader van onze bevraging inzake het plannen van vakanties voor de komende winter. Gevraagd of het raadzaam is nu een winter(sport)vakantie te boeken voor de kerstperiode, laat Van Ranst weten dat hij het alvast niet zou doen.

Meer avontuur dan gepland

“Wat ik voor de zomervakanties zei, geldt nu evenzeer: wie boekt, boekt meer avontuur dan hij of zij had gepland. Je kan op een veilige manier op wintersportvakantie gaan, op voorwaarde dat je in je eentje van die berg glijdt en daarna braaf in je appartement gaat zitten.”

Van Ranst hint in dat kader naar een mogelijke tot haast onvermijdelijke nieuwe lockdown. “We weten zelfs niet of we tegen de wintermaanden in lockdown zullen zitten, of er misschien al terug uit zullen zijn. Vast staat dat de epidemie nog zal aanzwengelen en indien we er met de huidige maatregelen niet in slagen binnen de komende tien tot twaalf dagen de epidemie te laten afnemen, er ons slechts één mogelijkheid meer rest: een lockdown.”

