Van Ranst wil dat Sciensano opnieuw elke dag cijfers geeft:"Vakantiemodus kunnen we ons niet permitteren"

22 juni 2020

09u42

Bron: De Morgen 2 Viroloog Marc Van Ranst vindt het geen goede zaak dat Sciensano voortaan geen coronacijfers meer publiceert op zondag en maandag. “Sorry, maar dit moet beter.”



Sciensano kondigde afgelopen vrijdag aan dat het voortaan geen coronacijfers meer zal publiceren op zondag en maandag. De gunstige evolutie van het coronavirus in België laat dat ook toe, vindt het federale instituut. “De situatie is vrij stabiel, maar indien nodig kunnen we de frequentie weer verhogen”, verzekert viroloog Steven Van Gucht. De beslissing moet een beetje rust geven aan de mensen die elk weekend een rapport moeten opstellen, en ook de ziekenhuizen ontlasten. Zij moeten hun cijfers van het weekend voortaan pas op maandag doorsturen. De eerstvolgende update van de coronacijfers is dus voor morgen.

Maar dat kan op weinig begrip rekenen van viroloog Marc Van Ranst. Hij haalt op Twitter uit naar de “zomervakantiemodus”. “Een land met nog meer dan 20 nieuwe besmettingen per dag (vorige week waren er gemiddeld 90 per dag!) kan het zich niet permitteren om reeds over te schakelen naar “zomervakantiemodus” en zondag en maandag geen nieuwe coronacijfers te publiceren. Managen is meten! Sorry, maar dit moet beter!”, klinkt het.

Een land met nog >20 nieuwe besmettingen per dag (vorige week waren er gemiddeld 90 per dag!) kan zich niet permitteren om reeds over te schakelen naar “zomervakantiemodus” en zondag en maandag geen nieuwe coronacijfers te publiceren. Managen is meten! Sorry, maar dit moet beter! Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

“Ik denk niet dat dit een goed signaal is naar de bevolking toe”, zegt Van Ranst tegenover De Morgen, gevraagd naar verdere commentaar. “Ik vond het geruststellend dat we die cijfers elke dag kregen. Ook statistici rekenen op die data om het verloop van de pandemie te kunnen volgen. Als de ziekenhuizen die cijfers niet meer elke dag kunnen doorgeven, dan moet je met de ziekenhuizen praten, zodat ze dat wel kunnen doen.”

