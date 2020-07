Van Ranst: “We zitten aan begin van tweede golf” Joeri Vlemings

17 juli 2020

08u06

Bron: Radio 1 36 “Met deze cijfers, een stijging van 32 procent van het aantal nieuwe gevallen, zitten we aan het begin van de tweede golf.” Dat zei Marc Van Ranst in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Versoepelingen zitten er voorlopig zeker niet meer in. Voor een nieuwe lockdown is het nog te vroeg, aldus de viroloog.



Maandag noteerden we alweer 216 nieuwe coronagevallen in ons land. Het is al even geleden dat we dit nog zagen en dat baart ook viroloog Marc Van Ranst zorgen. Hij vreest dat dit binnenkort “weer lage getallen” zullen zijn. “Dit is een absolute wake-upcall”, zei hij op Radio 1. Hij verwacht ook dat het aantal ziekenhuisopnames “gestaag zal stijgen”.

Het is noodzakelijk om te weten waar de nieuwe besmettingen vandaan komen, aldus Van Ranst. “Mensen die uit vakantie terugkomen, zien we nu ook in de getallen. Van waar komen die? Ze moeten zich laten testen.”



De toename van het aantal nieuwe coronagevallen situeert zich weer in alle leeftijdsgroepen en in heel het land, vooral in de grote steden. Om een nieuwe nationale lockdown af te roepen, daar vindt Van Ranst het nog te vroeg voor. “Daar zitten we nog niet, al hadden we wel gelijkaardige cijfers bij de eerste lockdown.” De viroloog weet dat het land nog eens op slot doen zware economische gevolgen zal hebben. “We zullen hier creatief mee moeten omspringen”, is zijn conclusie.

Versoepelingen zitten er de komende weken niet meer in, een verstrenging van de regels “komt op de agenda”, verzekerde Van Ranst.

Hij riep nog maar eens op om de bestaande maatregelen “naar de letter” te volgen: “afstand houden, mondmasker dragen waar het moet en de sociale contacten beperken tot maximum vijftien per week”. “Ik weet dat niet iedereen zich daaraan houdt”, stelde hij vast.

Het weekgemiddelde stijgt naar 115 gevallen.

Dit is een stijging met 32%.

We krijgen nu terug de dagcijfers: maandag 13/7 waren er 216 nieuwe gevallen.

Ter herinnering: op 15 maart hadden we 214 nieuwe gevallen. 17 maart was de start van de lockdown.https://t.co/KerPyA2jdl Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

