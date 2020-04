Van Ranst waarschuwt: “Wuhan-style lockdown komt dichterbij door wangedrag” kg

12 april 2020

14u03 10542 Viroloog Marc Van Ranst ziet met lede ogen aan hoe de coronamaatregelen niet door iedereen worden toegepast. Door het mooie weer lijkt het alsof steeds meer mensen moeite hebben om binnen te blijven. Van Ranst waarschuwt met een niet mis te verstane boodschap op Facebook. “Iedereen moet begrijpen hoe fragiel de situatie momenteel is.”



“Sommige mensen vegen blijkbaar hun voeten aan de afstandsmaatregelen. Er zijn dus individuen die door hun wangedrag ervoor gaan zorgen dat een Wuhan-style lockdown dichterbij komt! En dan mag je niet meer buiten om te sporten of te werken”, schrijft Van Ranst op Facebook.

“Iedereen moet begrijpen hoe fragiel de situatie momenteel is, en hoe dicht we staan bij een verstrenging van de huidige maatregelen indien het aantal ziekenhuisopnames terug de hoogte ingaat.”



De viroloog is niet de enige die zich zorgen maakt om de lakse houding die sommigen aannemen ten opzichte van de coronamaatregelen. Gisteren uitten twee artsen uit Sint-Truiden al hun ongenoegen. “Als de mensen komend weekend lakser gaan omgaan met de maatregelen, hebben we binnen een week Italiaanse toestanden. U bent gewaarschuwd,” schreef één van hen.

Meer meldingen bij politie

Verschillende politiezones merken de jongste dagen dat het aantal niet-essentiële verplaatsingen toeneemt. “De goede wil is aan het verslappen, dat is wel duidelijk. Van barbecues onder vrienden, pintjes met de buren, afspreken met kameraden in het park”, klinkt het bij de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt.

Daarnaast waren er in heel Vlaanderen veel wandelaars en fietsers te bespeuren. Hoewel sporten gezond is en aangeraden wordt, kan de ‘social distancing’ bij een grote drukte niet gegarandeerd worden.