Van Ranst waarschuwt: “Koelruimtes in supermarkten of slachthuizen extra risico op besmetting” Redactie

26 juni 2020

11u22

Bron: De Morgen 0 Een goede ventilatie is van groot belang om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zeker in ruimtes waar veel mensen samenkomen. Vooral koelruimtes in supermarkten of slachthuizen vormen een extra risico, zegt viroloog Marc Van Ranst op Twitter. Hij verwijst daarbij naar een advies van de Hoge Gezondheidsraad.

“Hoewel nog niet duidelijk is vastgesteld hoe goed het SARS-COV-2-virus zich via de lucht kan verspreiden, blijft het virus in een aerosol ten minste drie uur lang levensvatbaar en komen er almaar meer vermoedens van besmetting via deze weg in bepaalde omstandigheden”, zo luidt het in een advies van de Hoge Gezondheidsraad over het gebruik van ventilatiesystemen en airconditioning in gebouwen. “Ventilatie en verluchting van de ruimten zijn daarom centrale elementen waarmee rekening moet worden gehouden om het risico van overdracht door de lucht te verminderen.”

Op Twitter wijst viroloog Marc Van Ranst specifiek op het gevaar van gekoelde ruimten, zoals koelkamers in slachthuizen en supermarkten: “Die worden soms minder goed geventileerd en recycleren soms te veel lucht omdat het duur is om telkens verse lucht af te koelen. Zo riskeert men grote clusters van besmettingen.” In Duitsland nam de regering al maatregelen na grootschalige corona-uitbraken bij medewerkers van slachthuizen.

Inzetten op een goede ventilatie en CO2-metingen is cruciaal in de bestrijding van het virus, zegt Van Ranst. Zeker in binnenruimten waar veel mensen samenkomen. “Elke organisatie dient na te denken over de adequaatheid van de ventilatie in hun gebouwen. Het aantal luchtwisselingen per uur moet hoog genoeg zijn. Ramen openzetten is zeker ook een laagtechnologische vorm van ventilatie.”

Elke organisatie dient na te denken over de adequaatheid van de ventilatie in hun gebouwen. Het aantal luchtwisselingen per uur moet hoog genoeg zijn. Ramen openzetten is zeker ook een laagtechnologische vorm van ventilatie! Dat wist men al in 1918. (3/3) https://t.co/FMXKVBzDAU pic.twitter.com/wMjI4BAiHE Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link