Van Ranst trekt opnieuw aan alarmbel: “Over enkele dagen sterven er weer tientallen mensen per dag aan Covid” KVDS

06 oktober 2020

07u09 18 Viroloog Marc Van Ranst heeft op sociale media opnieuw gewaarschuwd dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met onze coronacijfers. “Binnen een paar dagen liggen er terug 1.000 Covidpatiënten in de ziekenhuizen”, meldt hij. “Binnen een paar dagen sterven er terug tientallen mensen per dag aan Covid. Dat is het probleem.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Van Ranst reageerde daarmee op een steeds terugkerende vraag over de coronacijfers. Heel wat mensen zien het aantal tests en bevestigde besmettingen stevig toenemen, terwijl de cijfers van het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens niet zo fors de hoogte in gaan. “Wat is het probleem dan nog buiten twee weken uitzieken?”, klonk het deze keer.

Kaap

De kaap van 1.000 coronapatiënten in onze ziekenhuizen waar Van Ranst het over heeft, zou er zelfs sneller kunnen komen dan de viroloog aangeeft. De afgelopen dagen stegen de cijfers flink, zo blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, die dinsdag werden vrijgegeven. Op donderdag 1 oktober waren er 771 mensen met het coronavirus opgenomen in onze ziekenhuizen. Op vrijdag waren het er 789, op zaterdag 819, op zondag 866 en op maandag zelfs 937. Als de cijfers met hetzelfde tempo blijven toenemen, gaan we morgen al over de symbolische kaap van de 1.000. Goed om weten daarbij is dat onze ziekenhuizen samen ongeveer 2.000 bedden hebben voor patiënten met Covid-19.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Op het vlak van het aantal overlijdens werd dinsdag al een symbolische kaap gerond. Voor het eerst in lange tijd ging het zevendaagse gemiddelde opnieuw over de 10 doden per dag. Het is van 17 augustus geleden dat dit nog eens het geval was. Toen zat dat gemiddelde drie dagen net boven de 10. Strenge maatregelen die eind juli genomen werden, zorgden er echter voor dat het cijfer weer omlaag ging. Daarvóór moeten we al terug naar 12 juni – het einde van de eerste golf – eer het zevendaagse gemiddelde nog eens boven de 10 overlijdens per dag zat.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Van Ranst countert op Twitter ook een uitspraak van gezondheidseconoom Lieven Annemans in het weekblad Humo deze week. Volgens die laatste zijn er ook andere oplossingen om het coronavirus onder controle te krijgen dan een vaccin, waarmee hij zich opnieuw kritisch uitlaat over wat zijn collega-experts vertellen. “Ik zou groepsimmuniteit niet uitsluiten”, aldus Annemans in het interview. Volgens Van Ranst is dat geen optie: “Ik zou als arts en als viroloog groepsimmuniteit wel uitsluiten”, klinkt het onomwonden.

Lees ook ons HLN Onderzoek: We weten al maanden dat oude corona-infecties de curve vertekenen, maar niemand doet er iets aan (+)