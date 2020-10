Van Ranst roept op om zelf contacten te beperken: “Men hoeft daarvoor niet te wachten op officiële maatregel” kg

04 oktober 2020

20u35

Bron: VTM NIEUWS 44 Ook viroloog Marc Van Ranst beaamt dat het beperken van nauwe contacten een goed idee is, gezien de huidige coronacijfers. In VTM NIEUWS benadrukte hij dat de officiële maatregel het toelaat om vijf nauwe contacten te onderhouden, maar dat dat uiteraard geen minimum is. “Iedereen is vrij om het aantal nauwe contacten zo laag mogelijk te houden, zonder dat daar een verplicht cijfer op geplakt wordt.”

Eerder vandaag riep kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al op om het aantal nauwe contacten tot “zo weinig mogelijk” te beperken. Daar sluit viroloog Marc Van Ranst zich bij aan, zo laat hij in VTM NIEUWS verstaan.

“Ik vind het een goede inschatting om onze nauwe contacten nog meer te beperken dan die vijf, en ik ben volledig akkoord wanneer hij zegt dat het eigenlijk nul tot vijf is. Wanneer je de huidige cijfers ziet, dan kan iedereen nu al die contacten zo laag mogelijk houden. Men hoeft daar geen enkele beslissing voor af te wachten. Iedereen staat vrij om dat nu al te doen: iedereen kent de cijfers.”

Tussen 24 en 30 september werden er dagelijks gemiddeld 1.913 nieuwe besmettingen bevestigd, zo bleek vandaag uit de cijfers van Sciensano. Dat zijn er 20 procent meer dan in de voorgaande periode van 7 dagen. Afgelopen woensdag werd bovendien een nieuw dagrecord van 3.004 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is een hoger aantal dan ooit werd geregistreerd in de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar.

Strengere maatregelen voorkomen

Officiële maatregelen zullen er niet vandaag of morgen komen, zo voorspelt Van Ranst. De enige manier om de curve opnieuw omlaag te krijgen, is om het virus te dwarsbomen. Twee zaken zijn daarbij belangrijk, zegt hij: het beperken van sociaal contact en - nu we in het najaar veel tijd binnenshuis zullen doorbrengen - het goed ventileren van ruimtes.

Dat wordt des te belangrijker als we kijken naar het buitenland, waar in verschillende grootsteden, zoals Parijs en Madrid, weer lockdownmaatregelen dreigen. “Als we zulke maatregelen willen voorkomen, dan is het hoog tijd”, besluit Van Ranst.

