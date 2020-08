Van Ranst: “Reizen is niet de enige oorzaak, virus is nooit deftig weg geweest” mvdb

03 augustus 2020

11u05

Bron: VRT - VTM Nieuws 0 We gaan in de tweede coronagolf ‘een week van de waarheid’ tegemoet. Viroloog Marc Van Ranst verwacht de komende dagen geen daling in het aantal besmettingen, maar hoopt op een mogelijke afvlakking op het einde van de week. “Maar zelfs dan ben ik misschien te optimistisch gesteld”, zei hij in ‘De Ochtend’ (Radio 1). “Reizen is niet de enige oorzaak voor de tweede golf. Het virus is hier nooit deftig weggeweest.”



“Indien effectief het aantal besmettingen minder snel stijgt, zou dit een gevolg kunnen zijn van de verscherpte maatregelen al hebben we daar nu nog geen indicatie van.”

Op de vraag of de R-waarde momenteel daalt, antwoordde de viroloog dat dit afhangt van de berekeningswijze. De R-waarde ook reproductiegetal genoemd, geeft aan hoeveel besmette personen op hun beurt anderen besmetten. “Sciensano richt zich voor hun berekening vooral op het aantal hospitalisaties. Zij komen uit bij 1,1 wat een goed resultaat is. De U-Hasselt berekent het reproductiegetal aan de hand van het aantal nieuwe gevallen. De UHasselt-vorsers komen uit op 1,5. Ik denk dat dit laatste cijfer meer overeenkomt met de recente aantal besmettingen. We zien het aantal besmettingen dag na dag omhoog gaan”. “In de laatste dagen waar we betrouwbare gegevens over hebben (28 en 29 juli), klimt het aantal besmettingen naar bijna zevenhonderd nieuwe gevallen per dag, duidelijk meer dan het zevendagengemiddelde van 491 van vandaag”, zei hij in een Skype-interview aan onze redactie.

“Oncomfortabel hoog”

De besmettingscijfers begonnen begin juli opnieuw te stijgen, hebben we toen net als in de eerste coronagolf nuttige tijd verloren en te lang getalmd met het nemen van strengere maatregelen?, wilde De Ochtend-presentatrice Leen De Witte weten. “De curve gaat op en neer. Je kan niet bij de minste stijging meteen maatregelen nemen. Wel heb ik toen gewaarschuwd dat het niveau van het aantal coronabesmettingen oncomfortabel hoog bleef. Met deftige contacttracing had men dit kunnen vermijden. Rond 14 juli hadden we 200 gevallen per dag. Vanaf dat moment sprak ik over een tweede golf.”

De KU Leuven-prof is en blijft tegenstander van reizen naar het buitenland. “Reizen naar het buitenland is een oorzaak van de corona-opstoot, maar het is zeker niet de enige. Het virus is hier nooit deftig weggeweest. We zijn niet laag genoeg gegaan om een comfortabele situatie te creëren of om te verwachten dat de periode tussen twee golven langer ging zijn. Iets wat we volgende keer wel moeten proberen”. Van Ranst verwacht de komende dagen nog meer rode en oranje zones in Europa. “Niet compleet onverwacht en vervelend, maar het virus is niet weg.”