Van Ranst over nieuwe coronahaarden in Europa: “Reis liever niet. Je zal niet makkelijk wegraken”

Topoverleg over quarantaine voor terugkeerders

Fien Tondeleir

05 juli 2020

17u53

108

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast nadat Lerida en omgeving in lockdown is geplaatst. Ook elders in Europa duiken nieuwe brandhaarden op. “En zo zal het de hele zomer zijn”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Reis liever niet. Je zal niet makkelijk wegraken.” Momenteel beslissen experts of teruggekeerde reizigers als ‘hoog risico' beschouwd worden en eventueel in quarantaine moeten.