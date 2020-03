Van Ranst over miljoenen Italianen in quarantaine: "Vraag is of dit proportioneel is” KVE

08 maart 2020

15u43

Bron: Belga 0 Viroloog Marc Van Ranst heeft begrip voor de maatregelen van de Italiaanse regering, om grote delen van Noord-Italië in quarantaine te plaatsen, maar hij betwijfelt of ze wel proportioneel zijn. "We moet de feiten objectief bekijken", zegt hij zondag.

"Het is moeilijk om zich in de plaats te stellen van de Italianen, waar de crisis rond het coronavirus al langer aan de gang is", zegt Van Ranst. "Het aantal overlijdens blijft toenemen: eerst zijn het er honderd, daarna tweehonderd. De bevolking vraagt maatregelen en vindt dat de regering onvoldoende doet. Daardoor ontstaat politieke druk en ziet de regering zich genoodzaakt om dit soort maatregelen te nemen."

We moet de feiten objectief bekijken. Ieder jaar sterven er meer burgers aan griep dan nu aan het coronavirus Marc Van Ranst

Maar Van Ranst plaatst de situatie in perspectief. "We moet de feiten objectief bekijken. Ieder jaar sterven er meer burgers aan griep dan nu aan het coronavirus. Daar worden weinig vragen bij gesteld, omdat het voorspeld is en ieder jaar gebeurt.”



De maatregelen moeten in verhouding staan, ook al is iedere dode er één teveel, zegt Van Ranst. "We zouden ook op de griep kunnen testen. Maar ik ben zelfs nog nooit gebeld door journalisten om te vragen of er voldoende reagentia waren (de producten die nodig zijn bij de analyses, nvdr) voor de griep."

De vraag daarentegen is of dit proportioneel en de best mogelijke oplossing die op dit moment kan geboden worden Marc Van Ranst

Of de maatregelen in Italië dan wel effectief zijn? "Natuurlijk wel. Ze hebben dat gezien bij de lockdowns in China, maar in feite doen we dat al sinds de Middeleeuwen. Als je gebieden afgrendelt, moet het virus wel uitdoven. De vraag daarentegen is of dit proportioneel en de best mogelijke oplossing die op dit moment kan geboden worden", zegt Van Ranst, die verder oproept tot kalmte.

Op dit moment zit België nog in fase 2 van het noodplan voor het nieuwe coronavirus, waarbij het de bedoeling is om het virus onder controle te houden en in te dammen. Maar nu er hier en daar ook lokale besmettingen opduiken, stelt de vraag zich wanneer fase 3 zou intreden. Op dat moment is niet meer te traceren wie wie besmet en gaat de focus naar de organisatie van medische zorg. "Ik maak me weinig zorgen over welke fase wanneer intreedt", antwoordt Van Ranst. "We moeten gewoon doen wat nodig is voor de aanpak van het virus.”

