Van Ranst over lichte stijging: “We mogen niet in slaap gewiegd worden, want dit gaat de verkeerde richting uit” Redactie

13 juli 2020

11u40 16

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen is met twee procent gestegen in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Het aantal besmettingen stijgt nu al een paar dagen op rij. Er is geen sprake van een forse stijging, maar viroloog Marc Van Ranst zegt dat we "niet in slaap gewiegd mogen worden".

Van Ranst vertelt dat we de coronacijfers ernstig moeten blijven nemen. “Nu dalen de besmettingen niet meer, integendeel, het stijgt terug een beetje. En dat ‘beetje’, dat is gevaarlijk, want dan riskeren we het niet ernstig genoeg te nemen. We moeten zorgen dat we niet in slaap gewiegd worden en dat we dit ernstig genoeg nemen”, zegt de viroloog.

Opvallend is dat we over de besmettingsgraad, de R-waarde, momenteel niets weten. Zelfs Van Ranst kan er niets over vertellen: “Die R-waarde horen we van Sciensano te krijgen, maar de voorbije week heb ik die nog niet gezien.”