Van Ranst over de niet altijd logische coronaregels: “Dit is het surrealistische België” SVM

20 mei 2020

20u29

Bron: VTM Nieuws 62 Ziet u door de bomen het bos nog? Wie zich aan de coronaregels wil houden, botst op een kluwen van absurde tegenstellingen. “Dit is het surrealistische België”, vatte viroloog Marc van Ranst samen in het VTM Nieuws.



Zonnebaden in het park mag volgens de officiële regels niet vanwege het risico op samenscholing. Een groep van twintig wielertoeristen vormt echter geen probleem. Eerst naar de dierentuin, dan een ijsje eten en een beetje shoppen? Ook verboden omdat het dan om een daguitstap gaat. Maar elk afzonderlijk mogen die activiteiten wél.

“Dit valt niet uit te leggen”, reageert Van Ranst. “Ooit zijn er wel eens redenen geweest om die dingen niet toe te laten. In eerste instantie moest het natuurlijk controleerbaar zijn voor de politie, maar nu zijn we een hele tijd verder en blijven die regels nog altijd gelden.”

“Elke versoepeling die er komt, creëert precedenten. ‘Als dit mag, waarom mag dat dan niet?’ Op den duur wordt dat een kluwen en kan niemand er nog aan uit.”

Tweedeverblijvers

Over de heisa rond de tweedeverblijvers neemt Van Ranst een duidelijke positie in. “Het standpunt van de virologen is hierover nooit gewijzigd. Er stelt zich geen probleem. Als men mensen op voorhand laten kiezen had waar ze de lockdown wilden uitzitten, dan was deze heisa ons bespaard gebleven.”

De cijfers evolueren in de goede richting, maar het gaat langzaam. “Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft rond de vijftig schommelen”, stelt Van Ranst. “Een lager cijfer zou comfortabeler zijn, maar het brengt de volgende fase niet in gedrang. Op intensieve zorgen komt ook steeds meer plaats vrij. Sommige mensen overlijden trouwens mét Covid-19, niet door Covid-19.”

Fietsen in de Westhoek

Tot slot nog enkele praktische vragen: mag een koppel naar de Westhoek rijden om daar te fietsen als ze in het binnenland wonen? “De afstand moet redelijk zijn, maar de term ‘redelijk’ wordt nergens gedefinieerd. Als je in Limburg woont, moet je natuurlijk niet aan die trip beginnen.”

En wat met een barbecue met vier mensen uit onze bubbel? “Of je met hen een broodje eet of vlees op de barbecue, dat maakt geen verschil. Extra mensen mogen daar niet bij, ook niet als ze anderhalve meter afstand houden.”

