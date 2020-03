Van Ranst: “Nu nog teruggevlogen Belgen preventief in quarantaine zetten heeft weinig zin” mvdb

21 maart 2020

20u06

Bron: VTM NIEUWS 12 Viroloog Marc Van Ranst ziet de situatie op Brussels Airport stilaan verbeteren, nadat er eerder deze week foto’s waren opgedoken van toekomende reizigers die aan de bagageband de omgangsafstand van anderhalve meter niet in acht namen. Dat verklaarde hij zaterdagavond op VTM NIEUWS.

Een cameraploeg vroeg vandaag aan gelande Belgische toeristen of aan de koffersband nu wel de nodige afstand wordt gehouden. De geïnterviewde personen antwoorden allen bevestigend. Van Ranst vindt niet dat gerepatrieerde Belgen preventief in quarantaine hoeven. Hij acht dat in deze fase van de epidemie nog weinig zin hebben. Ook moet Brussels Airport volgens de K.U.Leuven-professor niet meteen dicht. Eens de teruggehaalde landgenoten terug op Belgische bodem zijn, ziet hij de Zaventemse luchthaven zelf tot stilstand komen.

“Not done, Onverantwoord en dom”, is Van Ransts reactie dan weer op het sluikcafé in Tienen dat afgelopen nacht toch stiekem de deuren opendeed en zo het verbod negeerde.

Ook kreeg hij de vraag of een ijssalon wel de deuren mocht openen voor take-away, nadat VTM NIEUWS had vastgesteld dat een etablissement in Antwerpen vandaag gewoon open was. De viroloog denkt niet dat er specifieke richtlijnen voor ijsverkopers zijn. Hij hoopt alleen dat de nodige afstandsregels ook in het lentezonnetje worden opgevolgd. De ijsjeszaak had klevers op het trottoir aangebracht om klanten te wijzen op de minimumafstand.