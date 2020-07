Van Ranst mengt zich in discussie over lokale contacttracing: “In deze situatie kunnen we hulp niet weigeren” LH

31 juli 2020

13u43 30 De contactopsporing in ons land rammelt nog altijd langs alle kanten. Daarbij zou Vlaanderen lokale contacttracing-hulp niet aanvaarden. Zo startte regio Kortrijk al zelf met het opsporen van besmette personen. Viroloog Marc Van Ranst mengt zich nu in de discussie. “Lokale hulp is zeer waardevol en kunnen we niet weigeren.”



Nu we steeds dieper in de tweede coronagolf zitten, wordt pijnlijk duidelijk dat de contactopsporing stroef blijft lopen. De regio rond Kortrijk is zelfs op eigen houtje begonnen met het opsporen van besmette personen, maar Zorg en Gezondheid ziet dat niet zitten. De bedoeling is dat huisartsen besmette mensen opbellen en de info doorgeven aan de gemeente.

Maar volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarvoor minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevoegd is, mag het bellen van patiënten en het opsporen enkel door Vlaamse contactonderzoekers gebeuren. Zo wordt er gevreesd dat er naast elkaar of dubbel gebeld wordt, klinkt het. “We willen onze gegevens delen, maar ze willen daar gewoon alles in eigen handen houden”, zei de Kortrijkse schepen Philippe De Coene (sp.a).

Mensen die lokaal aan contacttracing doen, kennen de situatie op het terrein, weten waar er grote feesten zijn geweest en hoe ze met de mensen moeten omgaan Viroloog Marc Van Ranst

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het niet het moment een lokale hulp te weigeren. “Alle hulp is op dit moment welkom. Hoe meer we weten over de bronnen van deze epidemie, hoe meer contacten we kunnen traceren. Ik denk niet dat we in een situatie zitten waarin we hulp kunnen weigeren, zeker niet wanneer die hulp lokaal is en dus zeker waardevol.”

“Mensen die lokaal aan contacttracing doen, kennen de situatie op het terrein, weten waar er grote feesten zijn geweest en hoe ze met de mensen moeten omgaan. Ze hebben het vertrouwen van de lokale bevolking. Wanneer je het vertrouwen geniet, gaat de contacttracing een stuk gemakkelijker. Dat kan enkel maar helpen. Ik zie geen enkele reden om dat niet aan te moedigen in afwachting van een heel performant systeem.

