Van Ranst legt uit waarom een barbecue met 10 personen in de tuin nog niet aan de orde is: “Maar dat komt er wel” NLA

23 mei 2020

19u33

Bron: VTM Nieuws 172 Nu bekendgemaakt werd dat de zomerkampen met vijftig personen doorgaan, stellen mensen zich de vraag waarom ze thuis geen tien personen zouden mogen uitnodigen. Viroloog Marc Van Ranst heeft in VTM NIEUWS benadrukt dat de vierpersonenregel voorlopig nog van kracht blijft, maar dat het wel de bedoeling is om op termijn meerdere personen thuis te mogen uitnodigen. Van Ranst legt uit waarom de vergelijking met de zomerkampen niet opgaat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De regel om zomerkampen met maximaal vijftig deelnemers te laten plaatsvinden, kwam er nu al omdat organisaties zich moeten kunnen organiseren. “We konden dat niet twee dagen op voorhand bekendmaken”, zegt Van Ranst.

“Het is de bedoeling dat we teruggaan naar een normaal leven”, aldus Van Ranst. “Maar dat kan niet in één stap gebeuren. Het is een geleidelijk proces.” Voorlopig blijft de vierpersonenregel dus nog van kracht.