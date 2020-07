Van Ranst juicht lokale contacttracing toe en wil vergoeding voor artsen: “Laten we die 100 miljoen euro gebruiken voor iets dat wel kan werken” HAA

18 juli 2020

15u08

Bron: VTM NIEUWS 22 Het aantal nieuwe besmettingen blijft in stijgende lijn. In alle provincies is er een stijgende trend, maar de toename is het sterkst in Antwerpen, waar gouverneur Cathy Berx (CD&V) intussen initiatief heeft genomen om lokale uitbraken op te sporen . Viroloog Marc Van Ranst is fan. Hij pleit wel voor een vergoeding voor de huisartsen die hun schouders onder zo'n projecten zetten, zo verklaarde hij in VTM NIEUWS. Van Ranst liet voorts zijn licht schijnen over de mini-Veiligheidsraad die morgen plaatsvindt.



Is dit overleg het moment om een en ander weer te verstrengen?

“We moeten het in ieder geval overwegen”, zegt Van Ranst in VTM NIEUWS. “De cijfers gaan niet de goeie richting uit. Er stond een aantal versoepelingen op de agenda (voor de Nationale Veiligheidsraad van donderdag, nvdr.) en daar moet een beslissing over komen.” Dan zijn er ook de lokale uitbraken, “die hier en daar toch beginnen te komen en aangepakt zullen moeten worden”. De huidige manier van contacttracing is ook een werkpunt. “Dat loopt nog altijd niet goed.”

De lokale contacttracing in Antwerpen juicht Van Ranst toe. “Gouverneurs bewijzen hier hun nut.” De viroloog prijst gouverneur Cathy Berx (CD&V) van Antwerpen die in samenwerking met burgemeesters en lokale artsen toenames van nieuwe coronabesmettingen probeert te beteugelen. Met dergelijke initiatieven kan er vlug geschakeld worden om zo’n outbreaks snel in kaart te brengen, zegt Van Ranst. “De burgemeesters kennen hun terrein. Zij weten waar de problemen in hun gemeente zitten. De huisartsen kennen iedereen, zij zijn ook een vertrouwenspersoon. Dus eigenlijk zijn zij ook de perfecte persoon om dat te doen.”

“Maar daar moet ook een vergoeding voor komen”, oppert de viroloog. “Ik vind niet dat men kan verwachten dat de artsen al die taken gratis op zich nemen.” We hebben in Vlaanderen 100 miljoen om dat te doen, dus laten we dat geld uitgeven aan iets dat wel kan werken in plaats van aan iets dat nu al weken bewijst dat het “minder dan optimaal” werkt, klinkt het. “Ik denk dat de artsen bereid zijn om dat te doen, maar dan moet je hun natuurlijk de juiste tools geven en een correcte vergoeding.”

In de laatste coronacijfers zien we het aantal besmettingen bij twintigers toenemen. Vraagt dat specifieke maatregelen?

“Ik denk dat we die groep beter moeten bereiken, via de kanalen die zij bekijken”, zegt Van Ranst. “Dat doen we waarschijnlijk te weinig.” Jongeren hebben voor zichzelf uitgemaakt dat ze weinig risico lopen om aan het coronavirus te sterven, aldus de professor. Maar wanneer zij het virus doorgeven aan mensen die ouder of verzwakt zijn, dan “heeft dat natuurlijk wel gevolgen”.

We hebben in de horeca de doorschijnende maskers gezien, maar die werken niet en zouden moeten verboden worden Marc Van Ranst

Moeten de regels voor de horeca verstrengd worden?

Er zouden een paar puntjes op de i moeten gezet worden, vindt Van Ranst. Zo zijn er de doorschijnende maskers in de horeca bijvoorbeeld. “Die werken niet en zouden verboden moeten worden”, klinkt het. “Gezond verstand zegt dat je je neus en mond moet bedèkken.” In het geval van dergelijke plastic maskers is dat niet het geval.

Door het stijgende aantal besmettingen ziet het er slecht uit voor versoepelingen voor grote evenementen?

Volgens van Ranst is deze sector het slachtoffer van “helemaal op het einde van de rij te komen”. Hij wijst er wel op dat wanneer er vorige week versoepelingen waren goedgekeurd, “om een paar weken later opnieuw ingetrokken te worden”, de sector “in het ootje” zou zijn genomen. “Ik ben en blijf er nochtans van overtuigd dat er heel veel mogelijk is wanneer zij dat professioneel organiseren. Maar dat zal een politieke beslissing zijn, natuurlijk.”

Zolang er geen vaccin is, blijft de sector op slot?

“Dat is moeilijk te zeggen”, aldus de viroloog. De “dansfeesten zoals we die vroeger gewoon waren”, kunnen we “in ieder geval” wel vergeten, zegt Van Ranst. Er zijn daarnaast nog andere evenementen die wel perfect veilig kunnen georganiseerd worden, wijst hij erop.

Houdt u uw hart vast voor dit verlengde weekend, in combinatie met mooi weer? We zagen al overvolle treinen?

“Iedereen gaat moeten oppassen. Wanneer de treinen te vol zitten: neem dan een volgende”, raadt Van Ranst aan. Hij roept ook op om de druktebarometer te gebruiken. “Daar staan heel wat mooie alternatieven in voor die drukke plaatsen.” Nochtans twitterde de viroloog recent: “Ga terug in uw kot.” Daar komt hij nu enigszins op terug. “Dat is natuurlijk de horizon waar je niet naartoe wil. Wanneer iedereen zijn verstand gebruikt is één en ander wel mogelijk. Maar wanneer men dat niet doet, zal het wel ‘terug in uw kot’ zijn", besluit hij.

