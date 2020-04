Van Ranst: ”In buurlanden start men wel op een deftig uur” mvdb Bron: VTM Nieuws

24 april 2020

22u43 34 De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad is pas rond 22.00 uur van start gegaan, veel later dan voorzien. Iets wat ook viroloog Marc Van Ranst is opgevallen.



Communiceren na 22.00 uur ‘s avonds is geen optimale aanpak, vindt hij. “Maar, het is nu zo”, verklaarde hij in de studio van VTM Nieuws. De Veiligheidsraad zat zeven uur lang samen. De opgestelde adviezen zijn volgens hem niet te ingewikkeld voor interpretatie. “We zijn stilaan gewend om dit zo te doen. Men kan naar de buurlanden (Frankrijk en Nederland, red.) kijken waar persconferenties wel op “een deftig, afgesproken uur” van start gaan. Dat maakt het netto wel beter, maar bon, het is nu zo.”

De afgelopen dagen lekten “sneuvelteksten” (ontwerpteksten, red.) in de pers uit. Iets waarover Van Ranst zich eerder al boos over maakte. “Het draagt niet bij tot een serene atmosfeer”, besluit de professor.