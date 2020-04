Van Ranst: ”In buurlanden start men wel op een deftig uur”, “we rekenen op gezond verstand en burgerzin van iedereen” mvdb Bron: VTM Nieuws - Belga

24 april 2020

23u43 52 UPDATE De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad is pas rond 22.00 uur van start gegaan, veel later dan voorzien. Iets wat ook viroloog Marc Van Ranst opviel. Na de persconferentie gaf hij bij VTM Nieuws tekst en uitleg over enkele maatregelen en versoepelingen. Voor hem zijn gezond verstand en burgerzin erg belangrijk.



Communiceren na 22.00 uur ‘s avonds is geen optimale aanpak, vindt hij. “Maar, het is nu zo”. De Veiligheidsraad zat ruim zeven uur lang samen. De opgestelde adviezen zijn volgens hem niet te ingewikkeld voor interpretatie. “We zijn stilaan gewend om dit zo te doen. Men kan naar de buurlanden (Frankrijk en Nederland, red.) kijken waar persconferenties wel op “een deftig, afgesproken uur” van start gaan. Dat maakt het netto wel beter, maar bon, het is nu zo.” De afgelopen dagen lekten “sneuvelteksten” (ontwerpteksten, red.) in de pers uit. Iets waarover Van Ranst zich eerder al boos over maakte. “Het draagt niet bij tot een serene atmosfeer”, verklaarde de professor.

“Vanavond hebben we gezien dat er heel wat regeltjes bijkomen, maar dat er ook zaken teruggeschroefd worden”, zei hij na de persconferentie. “Dat is ook normaal, een deel van het normale leven begint terug te komen. Er gaat op een bepaald moment veel tegelijkertijd veranderen, dan moeten we kijken hoe dat verloopt en hoe de curves evolueren. We rekenen op het gezond verstand en de burgerzin van iedereen”.

Bepaalde buitensporten zoals tennis, atletiek, kajak en visserij worden vanaf 4 mei opnieuw toegelaten. “Uiteraard mits naleving van de gekende regels. Er is absoluut nog geen sprake van het gebruik van kleedkamers of het bezoeken van cafetaria’s”, aldus Van Ranst.

“Heropening winkels zeer goed monitoren”

In fase 1B, vanaf 11 mei, mogen alle winkels tegelijkertijd open. “Dat is een heleboel en dat gaan we zeer goed moeten monitoren, ook epidemiologisch”. De kappers moeten nog een weekje langer wachten en mogen pas op 18 mei de deuren openen. “Dat wordt een stormloop, maar is enkel mogelijk op afspraak en strikt gelimiteerd”, verduidelijkte de viroloog. Nog vanaf 18 mei zijn uitstapjes naar zee of naar het tweede verblijf opnieuw mogelijk. Bij te grote drukte moet volgens Van Ranst het gezond verstand spelen.

Scholen

Na een pilootfase die op 15 mei start, wordt het onderwijs op 18 mei opnieuw op gang geschoten. Kleuterscholen zijn daar nog niet bij, dat is “een keuze die gemaakt moest worden”. In de lagere en middelbare school wordt er wel gestart, daar moeten alle leerlingen vanaf 12 jaar en het personeel de hele dag een mondmasker dragen. “Dat wordt moeilijk, een dag is lang. Maar na een tijd gaat iedereen dat gewoon worden”, klonk het.

Restaurants

Pas in een latere fase, vanaf 8 juni, is de heropening van restaurants een optie. “We moesten de sector een horizon geven, maar ook daar zal alles afhangen van hoe de epidemie zich ontwikkelt. Cafés zijn een moeilijker dossier, alles wordt sowieso nog gedetailleerder uitgewerkt”.

Reizen

Tot slot liet Van Ranst ook zijn licht schijnen over de zomerse reizen naar het buitenland. “Daar gaat de komende weken veel over gepraat worden in Europa. Belangrijk wordt zeker of een land dat u moet ontvangen zijn grenzen al dan niet gesloten houdt. Het gaat niet makkelijk zijn, maar binnen een paar maanden is de epidemie geëvolueerd en is er misschien ook meer mogelijk.”