Van Ranst: “Het is bijzonder vroeg om met veel mensen samen op een vliegtuig te gaan zitten” SVM

05 juni 2020

23u42

Bron: Belga 4 Vanaf 15 juni worden de controles aan de meeste Europese binnengrenzen opgeheven. Allen dus maar het vliegtuig op richting zonnige oorden of culturele trekpleisters? Marc Van Ranst plaatste er in het VRT-journaal een belangrijke kanttekening bij. “Het is bijzonder vroeg om met heel veel mensen samen op een vliegtuig te gaan zitten.” Ook Erika Vlieghe, de voorzitster van de expertencommissie die de exit uit de lockdown begeleidt, zag die beslissing liever met een maand uitgesteld.

Voor Van Ranst speelt de bestemming een grote rol. “We moeten kijken in welke fase van de epidemie landen of zelfs bepaalde regio’s zich bevinden. Als dat gelijkloopt, zie ik weinig problemen. Reizen om familie over de grens te bezoeken kan daarom perfect. Maar in het Verenigd Koninkrijk zijn er nog dagelijks meer dan duizend nieuwe gevallen, het virus is dus niet weg. Mondmaskers zijn wel verplicht, hopelijk zal het effect daardoor meevallen.”

Een vergelijking met de treinen vindt Van Ranst niet opportuun. “Op dit moment zitten die absoluut niet overvol. En ik kan het weten, ik neem ze dagelijks. Veel mensen werken van thuis, waardoor het openbaar vervoer nog enigszins gespaard blijft.”

Dat Europa quasi unaniem een beslissing genomen heeft, juicht de viroloog wel toe. “Maar is dat met enige angst? Ja, een klein beetje wel.”

Vlieghe is bij de collega’s van de VRT minstens even categoriek: zij ziet reizen met het vliegtuig liever niet gebeuren. “Ik zie met lede ogen aan dat mensen dit gaan beschouwen als een vrijgeleide voor toerisme als vanouds. Ook reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden (waar de regio rond Göteborg in een week tijd vier keer meer besmettingen telt; nvdr) zou ik afraden.”

